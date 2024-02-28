財政司司長陳茂波宣布「全面撤辣」後，金管局亦宣布調整住宅物業按揭成數。券商中國銀河國際表示，相信新措施對實體市場的直接影響是物業交易量的回升，有意購買多於一個單位的香港永久性居民、非香港永久性居民和公司從現在起均可享受更低的印花稅率，美聯（1200）等地產代理將因此受益最大。
此外，地產開發商將其現有未售庫存推售給換樓客及非香港永久性居民，包括工作簽證持有者和無工作簽證的投資者的阻力也將減少。因此有存貨可供出售的開發商，如新鴻基地產（0016）和恒隆地產（0101）將最受益，因預期一手銷售量將增加。
下午開市後，代理股美聯暫升38.46%，報0.9元﹔本港地產股新世界發展（0017）暫升7.96%、恒地（0012）暫升6.76%、宏安地產（1243）暫升6.98%、華置（0127）暫升5.56%、新地暫升4.13%、長實（1113）暫升3.27%。房地產基金方面，領展（0823）暫升4.71%、陽光房地產（0435）暫升5.49%等。
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