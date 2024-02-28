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畢馬威中國：歡迎政府全面撤辣 港府財政狀况暫時尚算穩健

財政預算案宣布住宅物業全面「撤辣」，畢馬威中國稅務合伙人何家輝表示，歡迎政府全面撤銷樓市辣招。過去設立樓市辣招是為了減少炒賣投機，但現時情况已不算嚴重，而十月份施政報告減辣後，樓市炒風亦並未再起，料全面撤銷樓市辣招可幫助市民及吸引人才來港居住。

港府料截至今年3月31日財政儲備為7332億元，下財年赤字480億元。何家輝表示，認為是現時財政儲備可承擔的水平，財政狀况暫時尚算穩健。

何家輝表示，同意政府今年停止發放消費券，回顧過去發放消費券的目的，於疫情下提振本地消費，以支持企業及市民渡過難關。有鑒於現在已經通關復蘇，該行同意政府應該更善用資源，投放於經濟發展，好讓企業及市民得益 。

港府擬引入公司遷册機制，方便外企遷册至香港。何家輝表示，歡迎政府就於吸引企業所建議的公司遷冊機制。他提到，政府可進一步鼓勵企業在香港設立地區總部，對該類企業採用減半利得稅率（8.25%）徵稅。畢馬威亦建議引入特殊稅務虧損措施，鼓勵投資於初創企業及科研項目，以及放寬現行嚴格的利息支出稅務扣除條件，以完善稅制。

何家輝續指，政府建議增加收入的措施，如引入酒店房租稅及住宅物業累進差餉制度，相比引入新稅種的爭議性較少。但該行建議政府應全面檢討稅制，考慮香港未來經濟定位，並在稅務政策上做出針對新措施。

 

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