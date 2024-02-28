經濟合作與發展组織（OECD）計劃於明年始，向年收入達7.5億歐元或以上大型跨國企業，徵收15%全球最低税率。財政司司長陳茂波在新一份預算案指，將因應有關安排在下半年提交立法建議，料從27/28年度起預計可為庫房帶來约150億元税收。消息人士指，今次立法旨在確保及維護香港的徵税權，不致流失到其他地區。據估計3月20日完成向業界諮詢後，在10月立法新會期提交立法建議。
消息人士指，政府估算的150億元税收，是以逾200間在港設總部的跨國企業，及3000間外國設總部並在港有營運的公司，而收入逾7.5億歐元的公司作推算基礎。當中已考慮引到個別跨國企業本身繳税已低過15%的徵收率，因此可以劃一税率下可徵收差額的情況。由於OECD此項税例於明年1月起實施，但是涉及18個月處理税務申報，因此估計香港可以在2027/28年度收到首筆税項。
他說，表面上香港企業所得税為16.5%，與OECD建議的15%税率有差異，但是當中反映了OECD有不少加徵及減徵元素舆港有別而已，但是不代表香港因此少收税項。反面在衡量到歐洲及新加坡分別自去年及今年開始實施跨國企業全球最低税項，並估計有130個税務管轄區落實有關税項，若然香港未能如期落實該税項，別國或其他地區便可向有關跨國企業徵收相關稅項，因此為免香港有損失，保障徵税權，因此要相應跟進。
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