國泰航空（0293）表示，歡迎擴展「個人遊」計劃擴展至西安及青島，並將於今年 3 月 31 日起增加該兩條航線的運力。
國泰表示，往來西安的航班班次，將由現時的每周3對增至每周5對，每周增加約800個機位。至於目前每日一班往返青島的航班，將以較大型航機執飛，每周增加約360個機位。
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