貴州宏應達建築工程管理上周五公布，非公開發行18億元人民幣債券，期限5年，票息4.8%，由貴州省國有資本運營公司擔保，資金擬全部用於償還安順市西秀區黔城產業公司兩筆到期債券的本金。不過兩間公司沒有股權關係，前者為安順市西秀區財政局屬下企業，後者的控股股東為安順市西秀區國有資產管理局。

標普認為，城投企業利用政策，以其他國企擴大借款，可能會增加內地城投企業的總債務。即使實力較強的LGFV負債過重，也可能引致系統風險。該行認為，措施或會提高LGFV的信用風險，挑戰地方政府支持陷入困難企業的能力。

標普信用分析師Wenyin Huang表示認為，若相關政策被濫用擴大債務發行，會與中央政府減少地方政府依賴LGFV舉債的政策不一致。不過一如常見情况，長期的國家政策目標，可能會暫時讓位於解決地方問題。

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