恒指今早低開107點，高位升158點，低位跌107點，高低波幅266點。非必需消費品、能源、通訊服務、公用事業股推低大市。上升股份比例為35.18%，下跌為30.05%，無升跌為34.75%。

恒指收市跌25點或0.15%，報16511點，大市成交金額1303億元，較上日增加21.8%，是1月26日1316.24億元成交後最多；國指跌10點或0.19%，報5677點。恒生科技指數收報3431點，升0.14%。

藍籌股成交金額676.16億元，佔大市成交51.89%；科指成份股成交金額346.4億元，佔大市成交26.58%；國指成份股成交金額507.5億元，佔大市成交38.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.71億元人民幣，相當於約0.77億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.89%，至85.19億元，佔大市成交6.53%。牛熊證成交金額42.15億元，增加8.49%；窩輪成交金額43.04億元，減少19.75%。

阿里巴巴（9988）、中移動（0941）、中海油（0883）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，41隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升24.28%，收報4.76元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌6.63%，收報12.68元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，9隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報24.2元，升6.14%；跌幅最大的是百度（9888）收報99.55元，跌6.61%。

恒指跌穿10天線(16518.88點)，受制於100天線(16734.35點)。科指10天線(3377.57點)升穿50天線(3377.26點)，指數續高於10天線。

北水南下合計淨流入13.68億元，較上日減少2.32%，連續第11日流入，累計流入328.42億元，對上一次連續11日淨流入是2023年9月5日。南水北上合計淨流入166.03億元人民幣，較上日增加1139.33%，連續第3日流入，累計流入301.91億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多0.65%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為1.63%。低見16429.57點，是2月22日16424.79點後最低。今日收市報16511.44點，是2月21日後收市新低，當日報16503.1點。連跌2日，累計跌279.36點，對上一次連跌2日是2月26日。

科指曾升最多1.23%，是2月28日後最大升幅，當日升幅為1.26%。高見3468.73點，是2月28日3547.16點後最高。今日收市報3431.3點，是2月27日後收市新高，當日報3503.17點。

國指曾跌最多0.78%，是2月28日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見5643.87點，是2月22日5618.06點後最低。今日收市報5677.88點，是2月21日後收市新低，當日報5642.78點。連跌2日，累計跌129.02點，對上一次連跌2日是2月8日。

1個月表現

恒指本月累升6.63%或1026點，升幅是2023年1月31日後最大，當時收市升幅為10.42%；本月表現最佳的是理想汽車（2015），累升67.26%，其次為信義光能（0968）及美團（3690），分別升32.96%及27.58%。而表現最差的是藥明康德（2359），累跌9.81%，其次為申洲國際（2313）及藥明生物（2269），分別跌7.46%及7.12%。

國指本月累升9.32%或483點，升幅是2023年1月31日後最大，當時收市升幅為10.74%；本月表現最佳的是理想汽車（2015），累升67.26%，其次為信義光能（0968）及美團（3690），分別升32.96%及27.58%。而表現最差的是申洲國際（2313），累跌7.46%，其次為百度（9888）及中海外（0688），分別跌1.82%及1.02%。

科指本月累升14.16%或425點，升幅是2023年7月31日後最大，當時收市升幅為16.33%；本月表現最佳的是理想（2015），累升67.26%，其次為萬國數據（9698）及美團（3690），分別升28.38%及27.58%。而表現最差的是百度（9888），累跌1.82%，其次為蔚來（9866）及眾安在綫（6060），分別跌0.68%及升1.97%。

午後消息股表現

毛記葵涌（1716）有份持股的「大渣哥」欠租恐數月後結業 去年集團蝕逾1400萬。收報0.43元，升2.38%。

富瑞：上調信義光能（0968）目標價 維持「持有」 料盈利或在未來數年受壓。收報4.76元，升24.28%。

小米汽車據報今年3月上市 料首季整車產量約2000輛。小米（1810）收報13.22元，升1.07%。

中集安瑞科（3899）：1月LNG車用瓶訂單增27倍。收報6.32元，升2.6%。

國美電器（0493）據報被強制執行11億人幣 累計被執行45億。收報0.04元，無升跌。

被證監會起訴 隋廣義辭任創業集團（2221）名譽主席兼非執董。收報0.238元，跌11.85%。

港交所（0388）全年多賺18% 略遜預期 息3.91元增6%。收報242.8元，跌0.82%。

匯豐保險香港簽發破世界紀錄2.5億美元保單。匯控（0005）收報60.25元，升0.84%。

中旅（0308）：新年收入增46% 較2019年升14%。收報1.34元，跌0.74%。

今早及隔晚消息股表現

阿里（9988）雲服務再度減價。收報72.9元，跌1.82%。騰訊（0700）收報277.2元，升0.07%。

減辣後，本地地產股普遍向下，新世界發展（0017）收報9.87元，跌2.08%。新鴻基地產（0016）收報78.95元，升1.22%。長實集團（1113）收報36.15元，跌1.36%。恒地（0012）收報22.6元，跌1.95%。代理股美聯集團（1200）創52周高，見1元，收報0.88元，升1.15%。

小鵬（9868）：與大眾汽車簽訂聯合開發協議。收報35.9元，升2.87%。

百威亞太（1876）全年少賺6% 遜預期 末期息增至0.0529美元。收報12.68元，跌6.63%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，新世界發展（0017）收報9.87元，跌2.08%。雲音樂（9899）收報88.2元，跌1.01%。太平洋航運（2343）收報2.29元，升7.01%。香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升6.67%。易鑫集團（2858）收報0.58元，升3.57%。

和黃醫藥（0013）去年扭虧為盈，純利達1.01億美元。收報24.2元，升2.11%。

明報母企世界華文媒體（0685）去年第三財季，轉蝕111萬美元不派息。世界華文媒體536萬美元售馬來西亞商廈及廠房。平上市低位0.173元，收報0.173元，跌7.98%。

百度（9888）上季盈利跌48%，全年多賺1.69倍。收報99.55元，跌6.61%。

萬華媒體（0426）上季虧損收窄至352萬元。收報0.053元，升3.92%。

時計寶（2033）扭虧，中期賺1148萬元，不派息。收報0.405元，無升跌。

新世界百貨（0825）中期轉賺170萬，不派息。收報0.385元，跌1.28%。

信義光能（0968）︰李友情辭任CEO，由主席之子李聖潑接任。收報4.76元，升24.28%。

九倉（0004）發盈喜，料轉賺5至10億。創52周高，見28.95元，收報28.95元，升3.02%。

新地（0016）中期多賺7.77%，基礎溢利跌5.9%，中期息0.95元，減24%。收報78.95元，升1.22%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.6元，收報3.36元，升8.04%；今海國際（2225）創上市新高，見3.67元，收報3.67元，升15.41%；力天影業（9958）創上市新高，見3.84元，收報3.75元，升8.07%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8724.15元，收報8724.15元，升0.03%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.26元，收報12.15元，升0.5%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見25.38元，收報25.06元，升5.74%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見19.7元，收報19.55元，升4.38%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.7元，收報1067.7元，升0.07%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見870.35元，收報870.25元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見26元，收報24.28元，升6.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.85元，收報1044.35元，跌0.02%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.8元，收報26.78元，升0.15%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.95元，收報16.95元，升0.59%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.3元，收報110.3元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見119.65元，收報119.65元，升0.38%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.74元，收報52.74元，升0.11%；知行汽車（1274）創上市新高，見65.4元，收報63.4元，跌1.32%；長久股份（6959）創上市新高，見18.2元，收報17.72元，跌0.56%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；新東方（9901）創52周高，見74.85元，收報74.25元，升3.99%；廸生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.67元，升0.43%；九龍倉集團（0004）創52周高，見28.95元，收報28.95元，升3.02%；TERMBRAY IND（0093）創52周高，見0.7元，收報0.64元，跌1.54%；迪生創建（0113）創52周高，見4.69元，收報4.67元，升0.43%；香港生力啤（0236）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升6.67%；億都（國際控股）（0259）創52周高，見3.04元，收報3.04元，升2.01%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，歐化（1711）低見0.075元，收報0.078元，跌6.02%；信達國際控股（0111）低見0.245元，收報0.25元，跌1.96%；富陽（0352）低見0.085元，收報0.087元，升1.16%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.024元，收報0.027元，升3.85%；新天地產集團（0760）低見0.096元，收報0.096元，跌15.04%；百仕達控股（1168）低見0.079元，收報0.079元，跌2.47%；廣匯寶信（1293）低見0.17元，收報0.17元，跌1.16%；廣州農商銀行（1551）低見1.53元，收報1.53元，跌1.92%；十方控股（1831）低見0.054元，收報0.056元，跌6.67%；彩客新能源（1986）低見0.75元，收報0.78元，無升跌。

37隻股份創52周低，其中十隻包括，1957 & Co.（8495）低見0.189元，收報0.189元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；YUSEI（0096）低見0.42元，收報0.42元，跌6.67%；萬邦投資（0158）低見90.8元，收報90.8元，無升跌；博富臨置業（0225）低見5.8元，收報5.8元，跌1.36%；華信地產財務（0252）低見3.1元，收報3.1元，無升跌；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；太興置業（0277）低見2.36元，收報2.36元，無升跌；永泰地產（0369）低見2.44元，收報2.54元，升4.1%；怡邦行控股（0599）低見0.135元，收報0.167元，升0.6%。

異動股

上升異動股，包括，國富創新（0290）創52周高，見0.54元，收報0.5元，升88.68%；中木國際（1822）收報0.044元，升62.96%；正道集團（1188）收報0.016元，升45.45%；ＥＰＲＩＮＴ集團（1884）收報0.55元，升39.24%；萬星控股（8093）收報0.148元，升38.32%；金輪天地控股（1232）收報0.045元，升36.36%；瑞強集團（8427）收報0.1元，升33.33%；中國數字視頻（8280）收報0.047元，升30.56%；華聯國際（0969）收報0.17元，升27.82%；遠見控股（0862）收報0.037元，升27.59%；上海証大（0755）收報0.015元，升25%。

下跌異動股，包括，康橋悅（2205）收報0.58元，跌26.58%；東銀國際控股（0668）收報0.13元，跌26.55%；中國升海集團（1676）創52周高，見2.53元，收報1.91元，跌24.51%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）創上市新低，見12.4元，收報12.76元，跌24.41%；新利軟件（8076）收報0.015元，跌21.05%；中國安儲能源（2399）收報0.51元，跌20.31%；杰地集團（8313）收報0.036元，跌20%；天臣控股（1201）見52周低0.069元，收報0.07元，跌19.54%；復興亞洲（0274）收報0.076元，跌19.15%。

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