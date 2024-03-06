REF Holdings表示，2023年初，COVID-19疫情終於緩和，大部分相關社交距離及跨境 管制措施已解除，香港經濟期內恢復增長。儘管疫情最嚴重的影響經已過去，惟香港資本市場仍面臨全球加息及地緣政治緊張局勢加劇等壓力。

去年恒指下跌14%，香港的首次公開發售集資額僅463億元，按年下跌56%。因此，公司的核心財經印刷服務因與香港資本市場表現高度相關而承受龐大壓力。而公司透過持續實行成本控制措施，得以舒緩市場的困境。

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