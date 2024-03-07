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吳天海：廣東道16家奢侈品名店去年銷售額達100億元 睇齊2018年

對於今年首月零售銷售額遜於市場預期，九龍倉置業（1997）主席吳天海表示，去年一月本港開始復常，令去年一月基數較高，認為今年一月份在高基數下仍有此增長已算理想。而且去年農曆新年在一月份，今年則在二月份，造成季節性效應令數據較片面。

他又多次提到，集團旗艦商場海港城商場去年全年收入增10% ，分部營業盈利上升13%，而面向廣東道的16家奢侈品名店去年銷售額達100億元，與2018年相若，部分奢侈品品牌較2018年更錄得高雙位數的銷售增長。

談到香港經濟等，他指外圍仍有很多未知因素，如內地及香港經濟、美國大選、俄烏戰爭等，都「聽朝瞓已唔知咩事」。但他強調，「大家要對香港有信心，（香港）一定掂，好多嘢只是周期性」。

對於立法會飲食界議員張宇人早前指，年三十晚於海運大廈店舖店員比顧客多，吳天海指「我的觀察同張議員的觀察係好唔同」，亦無租客表示出現「伙記多過客」情況。相反，他在年三十晚前，從自己辦公室往下觀察海運大廈天台停車場，在上班日仍然爆滿，笑指「除非啲車泊晒係到，跟住出去彌敦道幫襯，否則就唔知啲人去咗邊」。

吳天海又談到去年公司因應高利息環境，去大力減債，令負債淨額減少88億元，負債比率下降至18.6%，為上市以來新低。他指，負債比率已降至非常健康水平，與此同時因美、港息口高企而減債，減至現水平後再減空間不多。但由於減債集中在去年下半年進行，將於2024年全年反映，料2024年的借貸成本將較2023年低。

同時，他指，市場已估計美聯儲將於數月後減息，港息或多或少會跟隨，若息口下跌將令借貸成本持續下跌。加上，近年再融資均以「還短借長」，大部分短債已償還，故今年影響不大。

去年公司出售高達72億元的其它長期投資以減少借款，截至去年底僅餘57.6億元水平。吳天海表示，會否再投資證券市場將視乎市場是否有好機會，或自身債務及利息開支等。

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