鄧智輝又指，雖然去年入賬的物業發展利潤只有約20億元，但是他不擔心未來的發展利潤，相信在準備推出的14個項目在不久將來會分批推出，將為港鐵未來財政上帶來有效的資源可資利用。至於商場租務方面，他指，受惠於人流飈升，他們感到鼓舞。去年中開幕的大圍圍方出租率已達100%，人流每月見新高。黃竹坑SouthSide商場的出租佔可出租面積80%，預期年中會分批完成讓商戶進駐，料在年中會讓食肆全面入場。港鐵未來亦會看重經常收入，會繼續尋求適當機會，鞏固經常性收入。

對於今年港鐵會否因應45周年而另作派息，行政總裁金澤培在業績發布會上表示，公司會考慮財務及公司表現，甚至視乎將來資金需求而去確定派息情況。至於公司未來需要應付項目眾多，會否調整派息，例如減派現金或轉以股代息，他則強調，他們是緊守審慎商業原則經營，會審慎處理財政，藉此為股東或持份者創造利益。

港鐵在澳門的營運合約快將到期，金澤培稱，港鐵主要為當地開新線、培訓員工而工作，現時已基本完成工作，預期會完成合約。

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