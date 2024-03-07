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港鐵：料會適時推出東涌東及小濠灣項目招標

港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝表示，集團今年將推進14個正興建中的發展項目，涉及1.4萬個單位，同時會於今年內視乎情況，再就東涌東的項目招標。至於較早前另一流標項目小濠灣的項目發展方面，則正進行前期工作，若前期工作及地基進展到若干程度，將會適時推出。

鄧智輝又指，雖然去年入賬的物業發展利潤只有約20億元，但是他不擔心未來的發展利潤，相信在準備推出的14個項目在不久將來會分批推出，將為港鐵未來財政上帶來有效的資源可資利用。至於商場租務方面，他指，受惠於人流飈升，他們感到鼓舞。去年中開幕的大圍圍方出租率已達100%，人流每月見新高。黃竹坑SouthSide商場的出租佔可出租面積80%，預期年中會分批完成讓商戶進駐，料在年中會讓食肆全面入場。港鐵未來亦會看重經常收入，會繼續尋求適當機會，鞏固經常性收入。

對於今年港鐵會否因應45周年而另作派息，行政總裁金澤培在業績發布會上表示，公司會考慮財務及公司表現，甚至視乎將來資金需求而去確定派息情況。至於公司未來需要應付項目眾多，會否調整派息，例如減派現金或轉以股代息，他則強調，他們是緊守審慎商業原則經營，會審慎處理財政，藉此為股東或持份者創造利益。

港鐵在澳門的營運合約快將到期，金澤培稱，港鐵主要為當地開新線、培訓員工而工作，現時已基本完成工作，預期會完成合約。

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