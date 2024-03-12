會財局經律師會作出投訴後，就陳國強及中信會計師事務所，截至2021年3月31日止年度，為一間律師行編製會計師報告構成的專業方面不當行為，對陳國強及中信予以譴責，並根據會財局條例第37CA條，各罰款5萬元，並命令陳國強及中信各繳付調查和附帶費用及開支。
會財局表示，陳國強及中信沒有執行適當程序，以確定該律師行遵從《律師帳目規則》（第 159F 章）該規則旨在保障當事人委託給律師行的款項。因此，陳先生及中信屬作出專業方面的不當行為，並根據會財局條例第 37AA（1）(a) 條，干犯會計師失當行為。
會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，倘在編製及發出會計師報告時沒有勤勉盡責地工作，會增加律師行潛在濫用當事人款項而未被發現的風險，從而損害公眾利益。該局將繼續向干犯失當行為的受規管者追究責任，以增強公眾對專業會計師行為標準的信心。
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