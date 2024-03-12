會財局表示，陳國強及中信沒有執行適當程序，以確定該律師行遵從《律師帳目規則》（第 159F 章）該規則旨在保障當事人委託給律師行的款項。因此，陳先生及中信屬作出專業方面的不當行為，並根據會財局條例第 37AA（1）(a) 條，干犯會計師失當行為。

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，倘在編製及發出會計師報告時沒有勤勉盡責地工作，會增加律師行潛在濫用當事人款項而未被發現的風險，從而損害公眾利益。該局將繼續向干犯失當行為的受規管者追究責任，以增強公眾對專業會計師行為標準的信心。

其他報道

【久利生專欄】淡市考驗發展商變現引資

吳天海：在港推進發展項目一向全速進行 無關撤辣與否

美國運通成HKIFF48主力贊助 會員可享購票及兌換門票優惠

圓幣科技計劃推出港元穩定幣HKDR

正業國際發盈警 料去年轉蝕2000萬元人幣

NTT成立創新科技發展聯盟計劃 目標今年推3至5個解決方案

Sincere Watch增能源和化工產品新業務 料本月交易額約1億人幣

佐丹奴劉國權：股東事股東了 公司最重要資產係人

金管局宣布推出穩定幣發行人「沙盒」

Webb：佐丹奴EGM反映董事會及管理層看法有差異 大股東應解釋召開EGM原因

全日沽空金額增51% 國指、科指ETF沽空激增

被指大股東擬提私有化股價飈 李寧：不悉股價升因

恒指升505點重上17000點 成交半年最多 北水趁反彈減少流入

麗年國際盈警 料去年盈利大幅倒退甚至轉蝕300萬元

匯豐銀行委《毒舌大狀》導演吳煒倫拍廣告 說好香港故事

艾德偉宣擬將數字營銷及IP業務比重提高至三成

深成指創板指齊高收滬指獨憔悴 滬深兩市成交續破萬億

國泰：貨運站獲IEnvA可持續發展認證

李寧據報擬私有化李寧 曾升20% 安踏、特步跟升

機管局：去年貨運量升3% 菜鳥智慧港全面運作可增170萬噸空運貨量

陳茂波：香港國際機場很可能再成為全球最繁忙貨運機場

金輝集團去年虧損擴大至2.7億 不派末期息

【有片：埋身擊】等數據 試低位買入歐元