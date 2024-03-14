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華潤置地分拆REIT今深交所上市 籌69.02億人幣

華潤置地（1109）公布，旗下華夏華潤商業資產封閉式基礎設施證券投資基金（「REIT」 ）去年11月收到中證監出具的准予註冊批覆，REIT今天起於深圳證券交易所上市，交易代碼為 180601.SZ ，簡稱為華夏華潤商業REIT。

華夏華潤商業REIT募集基金份額10億份，最終發售價格為每份6.902元（人民幣，下同），上市所得款項總額約69.02億元。華潤商業資產作為戰略投資者已認購3億份，佔已發行基金份額總數30%。

緊隨建議分拆成後，項目公司不再為華潤置地的附屬公司，項目公司的賬目亦不再併入集團的賬目，而透過REIT上市，集團能夠盤活基礎設施資產，避免基礎設施投資恢復期較長及資產周轉率較低的不利影響，同時增強公司的滾動投資能力及可持續營運，有利於公司的長期表現。

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