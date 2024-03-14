數碼投資平台Syfe，宣布推出香港首個定期存款投資服務「定息寶（港元）」，透過投資於由金管局監管之銀行所提供的專屬定期存款，服務可幫助客戶鎖定收益率，目前6個月的固定年化收益率為4.7%，不設最低或最高投資額限制、任何附加條件及管理費。
Syfe指，4.7%適用於產品推出及推廣期間，若此後客戶諮詢時收益率有所變動，可選擇是否接受或拒絕新的收益率。定息寶是一項投資管理服務，不應被視為集體投資計畫或存款或儲蓄帳戶。所有定息寶收益僅在到期後可獲得，在投資開始之前，收益率可能會發生變化，定息寶收益率固定，但會受到潛在銀行風險的影響。
Syfe指，在利率波動的環境下，服務可提供吸引的收益率，是利用其作為金融機構的規模優勢，持續與銀行協商，並致力物色可提供具吸引力回報的合作夥伴。該行創辦人兼行政總裁Dhruv Arora表示，公司去年推出新加坡版定息寶，目前是其增長最快的產品，數周內已錄得超過10億港元的投資。
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