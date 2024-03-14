Syfe指，4.7%適用於產品推出及推廣期間，若此後客戶諮詢時收益率有所變動，可選擇是否接受或拒絕新的收益率。定息寶是一項投資管理服務，不應被視為集體投資計畫或存款或儲蓄帳戶。所有定息寶收益僅在到期後可獲得，在投資開始之前，收益率可能會發生變化，定息寶收益率固定，但會受到潛在銀行風險的影響。

Syfe指，在利率波動的環境下，服務可提供吸引的收益率，是利用其作為金融機構的規模優勢，持續與銀行協商，並致力物色可提供具吸引力回報的合作夥伴。該行創辦人兼行政總裁Dhruv Arora表示，公司去年推出新加坡版定息寶，目前是其增長最快的產品，數周內已錄得超過10億港元的投資。

其他報道

微博上季經調整純利跌57%至7640萬美元 派特別息0.82美元

中銀航空租賃稅後淨利潤達7.64億美元 派末期股息0.2721美元

調查發現今年高級管理層預期員工人數減少比例略增

星島料全年虧損減少至不多於5000萬元

據報內地排查中資駐港分支城投美元債持倉詳情

全日沽空金額減2% 比率維持19% 盈富沽空減3%

金管局今日推「數碼港元」先導計劃第二階段

今日為除牌死線 鍾培生家族華廈置業 ︰未就復牌指引取得任何進展

騰訊據報接手字節跳動兩個遊戲團隊

DHL全球連通最新報告 香港排名下跌4位 新加坡全球化程度居首

恒指收市跌120點 失17000關 北水流入減 成交仍第3日逾千億

友邦：內地業務以中高端客為主 有助在不同經濟周期增長

林慧虹獲委任為金發局董事會成員

東薈城名店倉推「Set Me Spree 福袋節慶」 35個品牌推逾3000個限量福袋

生物技術行業組織BIO支持美國法案 藥明系重挫

友邦：香港與內地新業務價值今年首兩個月續強勁雙位數增長

東亞證券：網易去年末季表現不俗 料高增長勢頭今年可延續

東亞證券：國泰估值具上調空間

匯豐聯乘 Visa 及港鐵首推乘車優惠 可獲額外 $40「獎賞錢」贏取音樂會

門票

新秀麗：業務潛在價值強大 正評估銀行家意見不評論傳言

摩根士丹利：永利現估值有吸引力 料未來60日內現升勢

報告：去年下半年信用卡信貸結欠增長 因零售及旅遊活動激增