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消息人士：周企無意改變佐丹奴派息水平 多次與管理層溝通未獲正視

佐丹奴（0709）早前被大股東周大福企業提出罷免主席兼行政總裁劉國權，下月3日將舉行股東特別大會表決。消息人士表示，周企今次提出動議，是基於股東對公司長遠發展展現承擔，大股東代表曾就管理層傳承計劃、增強公司業務發展的策略等未來發展，多次嘗試與管理層溝通，但始終未獲正視，對管理層日前稱未曾與大股東接觸的陳述感到遺憾。

消息人士指出，周企感謝並尊重劉國權多年來的貢獻，帶領佐丹奴走過一個時代，但近10年業績下滑，疫情只是其中一個因素，行業變化和競爭也在加劇。事實上，佐丹奴去年走出疫情業績有所改善，但長時間觀察仍然正在下坡，例如去年收入和盈利，相比10年前依然跌超過三成和接近五成。

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消息人士又指，周企滿意近年的派息水平，無意改變，但期望管理層未來可增強業務能力、締造更佳業績，更健康和可持續性地派發股息回饋股東，創造更大價值。此外，一家公司在不同階段會有不同需要，佐丹奴正逐漸失去鮮明性格，大股東期望公司可有更好發展，包括利用旗下資源和不同範疇業務，為佐丹奴發展提供協同支援。