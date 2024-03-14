消息人士指出，周企感謝並尊重劉國權多年來的貢獻，帶領佐丹奴走過一個時代，但近10年業績下滑，疫情只是其中一個因素，行業變化和競爭也在加劇。事實上，佐丹奴去年走出疫情業績有所改善，但長時間觀察仍然正在下坡，例如去年收入和盈利，相比10年前依然跌超過三成和接近五成。

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消息人士又指，周企滿意近年的派息水平，無意改變，但期望管理層未來可增強業務能力、締造更佳業績，更健康和可持續性地派發股息回饋股東，創造更大價值。此外，一家公司在不同階段會有不同需要，佐丹奴正逐漸失去鮮明性格，大股東期望公司可有更好發展，包括利用旗下資源和不同範疇業務，為佐丹奴發展提供協同支援。