2023年經調整淨利潤為97.98億元，按年增加244.7%。2023年經調整經營利潤為87億元，按年增278.26%，2023年經調整經營利潤率為11.2%，而2022年為3.8%。2023年經調整EBITDA為113億元，2022年為人民幣47億元。

去年第四季純利則為6.7億元，按年增77.7%﹔第四季經調整淨利潤為17.13億元，按年增10.37%。

集團去年總交易額為3.14萬億元，按年增加20.4%。存量房交易的總交易額為2.028萬億元，按年增加28.6%。新房交易的總交易額為1萬億元，按年增加6.7%。家裝家居的總交易額為133億元，按年增加145.8%。新興業務及其他的總交易額為986億元，按年增加12.9%。

去年第四季總交易額為7,356億元，按年增13.7%。存量房交易的總交易額4,681億元，按年增加30.1%。新房交易的總交易額為2,380億元，按年下降9.7%。家裝家居的總交易額39億元，按年增加99.7%。新興業務及其他的總交易額256億元，按年增加18.0%。

截至2023年12月31日，公司現金、現金等價物、受限資金和短期投資合計結餘為601億元。2023年營業成本總額為561億元，按年增19.6%﹔主要因家裝家居的營業成本按年增長116.3%至77億元，2023年家裝家居的淨收入增加，而貢獻利潤率則相對持平。去年門店成本則按年跌14.2%至29億元，主要由於2023年鏈家門店數量較2022年有所減少。

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