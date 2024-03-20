他指，今年嘉里建設將有三個現樓項目可賣，今年會相當看重這些現樓項目，因資金回籠期較短，將有助減債。嘉里建設首席財務官鄭慧善則指，目前主要集中不要再增加負債，因2023及2024年均要支付上海黃埔區外灘地塊的地價，但即使計及今年要支付最後一筆款項，預期負債率亦不會超過40%的中段。加上現時賣樓加快，故此預計屬較保守水平，會爭取控制得更好。

問到樓市全面撤辣的影響，區慶麟指樓市辣招已存在十多年，但市場在十多年變化巨大，現時一下子撤銷，市場需要時間調整重新適應自由的供需市場，並回復至正常操作。但近三周樓市升交已急速回升，3月份成交已逾2000宗，故今年集團亦希望透過出售更多單位，加快資金回籠。而目前美國利率已見頂，本港推出專才計劃將帶動需求，成為支持樓價的元素，相信樓價有機會輕微上升。

集團披露，今年本港出售項目包括揚海、海盈山、緹外及The Aster。內地亦有包括上海、天津、前海、昆明、瀋陽等八個項目出售。上海黃埔區項目則料2025年下半年可預售。

對於公司表明秉持審慎的態度，專注於及時交付現存項目，以及延遲任何非必要的資本支出等。鄭慧善解釋，主要因現時公司待售發展物業的應佔總樓面面積為1,081萬平方呎，當中85%在內地，15%在香港，已可滿足未來五年及其後銷售所需，故會控制資本開支，做好現有項目及交付。但若市場有優質項目，亦會視乎市況、價錢等因素。

至於減低融資成本，鄭慧善指，公司去年將部分借款由港元轉做人民幣貸款，但由於高息環境，借貸利率上升在所難免，但公司亦會利用掉期合約去固定利率開支。

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