通訊服務、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為27.26%，下跌為35.58%，無升跌為37.15%。恒指今早高開74點，高位升255點，低位跌21點，高低波幅276點。

恒指收市升144點或0.88%，報16618點，大市成交金額1086億元，較上日減少3.6%，；國指升70點或1.23%，報5825點。恒生科技指數收報3471點，升1%。

藍籌股成交金額596.32億元，佔大市成交54.9%；科指成份股成交金額285.99億元，佔大市成交26.33%；國指成份股成交金額460.49億元，佔大市成交42.4%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.49億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少6.31%，至76.08億元，佔大市成交7%。牛熊證成交金額37.95億元，減少8.43%；窩輪成交金額38.13億元，減少4.11%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、藥明生物（2269）、中海油（0883）拖累大市。

藍籌44隻升，33隻下跌，5隻無升跌。招商銀行（3968）升4.33%，收報31.3元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.87%，收報12.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，13隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報299.4元，升3.74%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.35元，跌3.9%。

恒指曾升穿10天線(16702.89點)，升穿20天線(16606.38點)、100天線(16580.34點)。科指曾升穿20天線(3493點)。

北水南下合計淨流入45.27億元，終止單日流出，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。。南水北上合計淨流入47.25億元人民幣，較上日減少15.19%，連續第2日流入，累計流入102.96億元。

三大指數表現

恒指曾升最多1.55%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.6%。高見16728.9點，是3月22日16747.2點後最高。收市報16618.32點，是3月21日後收市新高，當日報16863.1點。

科指曾升最多1.8%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.69%。高見3499.15點，是3月22日3531.71點後最高。收市報3471.49點，是3月21日後收市新高，當日報3582.9點。

國指曾升最多2.01%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.66%。高見5870.28點，是3月21日5958.09點後最高。收市報5825.42點，是3月21日後收市新高，當日報5905.27點。

午後消息股表現

大家樂（0341）：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家。收報8.16元，升0.49%。

匯豐研究維持招行（3968）「買入」評級 目標價上調至45.6元。收報31.3元，升4.33%。

東亞證券：國泰（0293）放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%。收報8.8元，升0.69%。

永達汽車（3320）去年盈利倒退六成 末期息削82%每股派5.2分人幣。收報5.17元，跌1.34%。

華潤醫藥（3320）去年盈利升一成 末期息每股0.154元人幣。收報5.17元，跌1.34%。

中海物業（2669）全年多賺22% 末期息增至8.5港仙。見52周低4.4元，收報4.5元，跌24.5%。

日清食品（1475）去年多賺5.6% 息15.82仙。收報4.86元，升1.04%。

申洲國際（2313）去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%。收報65.8元，升1.46%。

安踏（2020）去年多賺35% 末期息多派六成至1.15元。收報83.55元，升3.15%。

北控水務（0371）去年多賺六成 末期息維持8.7仙。收報1.78元，跌10.1%。

今早及隔晚消息股表現

思捷（0330）：瑞士附屬提交破產申請。創上市新低，見0.154元，收報0.161元，跌13.44%。

華潤萬象生活（1209）全年多賺32% 末期息48.1分。收報23.6元，跌3.08%。

潤地（1109）全年多賺11% 勝預期 增派末期息1.243元。收報24.85元，升2.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，比亞迪（1211）收報216元，升2.37%。中國電信（0728）收報4.1元，升0.24%。海底撈（6862）收報17.02元，跌0.35%。蒙牛（2319）收報18.96元，跌2.27%。農夫山泉（9633）收報41.7元，升1.83%。商湯（0020）平上市低位0.76元，收報0.78元，無升跌。康師傅（0322）收報8.82元，跌2.97%。藥明生物（2269）收報13.56元，跌3.28%。萬洲（0288）收報5.15元，升0.59%。愛康醫療（1789）收報4.6元，跌2.13%。藍月亮集團（6993）收報1.87元，升1.63%。希瑪眼科（3309）收報2.89元，跌0.34%。香港中旅（0308）收報1.28元，跌1.54%。華潤醫藥（3320）收報5.17元，跌1.34%。中信証券（6030）見52周低13.04元，收報13.24元，升0.46%。復星醫藥（2196）收報13.1元，跌1.06%。海昌海洋公園（2255）收報0.72元，升1.41%。H&H國際（1112）收報11.14元，升2.58%。叙福樓（1978）收報0.97元，升3.19%。美聯集團（1200）收報1元，跌1.96%。中國財險（2328）收報10.3元，跌0.77%。人保集團（1339）收報2.46元，跌1.2%。

百樂皇宮（2536）上市，定價2.6元。台老虎機公司向上國際認購百樂皇宮7000萬元新股，擬拓歐洲市場。收報3元，升15.38%。

鴻福堂（1446）去年轉蝕3460萬元，今年僅開2店兼考慮加價。收報0.168元，跌13.85%。

粵投（0270）受內房低迷影響致待售樓盤減值18億，全年盈利31.22億少賺34.5%。見52周低3.66元，收報3.83元，跌17.63%。

綠城（3900）核心純利持平，末期息減14%。收報6.12元，跌7.55%。

珍酒李渡（6979）去年盈利大增1.26倍逾23億人幣，首派末期息0.18港元。收報10.9元，升3.22%。

融創服務（1516）本業多賺3%，末期息每股0.143元。收報1.96元，跌4.39%。

中渝置地（1224）去年淨虧損19.37億。收報1.24元，升0.81%。

世茂（0813）境外債務重組出爐，共4選項包括發長短債及零息強制CB等。收報0.49元，升3.16%。

招行（3968）去年多賺6%，派息1.972元人幣增13.5%。收報31.3元，升4.33%。

紫金（2899）：集團往外併購難免被人鎖定成目標。收報15.04元，跌2.59%。

雅生活（3319）去年盈利跌75%，末期息0.06元人幣。收報3.26元，跌2.98%。

中化化肥（0297）去年盈利跌逾四成，末期息少逾兩成派4.91仙。收報0.83元，升1.22%。

中海外宏洋（0081）去年少賺27%，末期息削至0.11元。收報1.83元，跌1.61%。

港通（0032）去年扭虧賺5.2億，末期息維持0.24元。收報7.25元，升0.28%。

交銀國際（3329）去年虧損收窄至14.7億元，不派末期息。平上市低位0.28元，收報0.285元，跌3.39%。

珠江船務（0560）去年多賺22%末期息5仙，本地渡輪客運量升8%。收報0.81元，跌1.22%。

中國太平（0966）新業務價值去年增2.2%，末期息多派15%。收報6.58元，升1.7%。

中石油（0857）去年賺1611億人幣創新高，末期息增4.5%至0.23元人幣。收報6.5元，升0.62%。

零跑（9863）去年虧損收窄至42.16億元人幣，毛利率為0.5%。收報25.2元，升5.66%。

稻草熊娛樂（2125）上年盈轉虧，蝕1.09億人幣。收報0.465元，升3.33%。

華南城（1668）發盈警，料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元。收報0.147元，跌3.29%。

中石化（0386）：冀化工業務扭虧，分紅比率維持穩定高位。收報4.47元，跌0.45%。

中國消費降級礙復蘇，天虹國際（2678）去年轉蝕3.76億人幣。收報4.37元，升0.92%。

景瑞（1862）料去年虧損收窄至最多20億人幣。收報0.034元，無升跌。

百融雲（6608）去年純利升四成不派息，擬斥2.5億元回購股份。收報11.84元，跌17.09%。

東亞（0023）夥壹賬通征信，用商業數據通，助中小企貸款。收報9.39元，升0.21%。

龍湖（0960）據報擬用銀行貸款償還保險公司債務。收報10.98元，升3%。

鴻興印刷（0450）去年多賺1.3倍，末期息連特別息派9仙。收報1.14元，跌1.72%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見3.16元，收報3.05元，無升跌；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.48元，收報7.35元，跌0.54%；力天影業（9958）創上市新高，見5.16元，收報5.09元，升22.95%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見14.22元，收報14.2元，升3.27%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1071.1元，收報1071.1元，升0.09%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見873.65元，收報873.65元，升0.18%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見14.79元，收報14.79元，升4.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.9元，收報1047.6元，升0.01%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.7元，收報28.56元，升2.66%；知行汽車（1274）創上市新高，見86.35元，收報85.95元，升6.77%；美中嘉和（2453）創上市新高，見24.5元，收報23.35元，升10.66%；樂思集團（2540）創上市新高，見5.74元，收報5.6元，升16.67%；米高集團（9879）創上市新高，見4.78元，收報4.53元，升11.03%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.43元，收報3.16元，跌6.51%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.6元，收報13.3元，升1.53%；華晨中國（1114）創52周高，見5.95元，收報5.68元，升0.18%；大中華控股（0021）創52周高，見0.165元，收報0.16元，升2.56%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.99元，收報0.99元，升1.02%；白花油（0239）創52周高，見2.2元，收報2.17元，無升跌；博雅互動（0434）創52周高，見2.88元，收報2.5元，升2.46%；天大藥業（0455）創52周高，見0.28元，收報0.26元，跌1.89%。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見109.6元，收報108元，升3.15%；宏橋（1378）創52周高，見8.7元，收報8.38元，無升跌。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.4元，收報0.415元，跌2.35%；花樣年（1777）低見0.028元，收報0.03元，跌11.76%；有線（1097）低見0.027元，收報0.029元，跌3.33%；星島（1105）低見0.26元，收報0.285元，跌10.94%；長實集團（1113）低見32元，收報32.1元，跌1.38%；佳兆業資本（0936）低見0.196元，收報0.199元，跌0.5%；信達國際控股（0111）低見0.233元，收報0.248元，升3.33%；思捷環球（0330）低見0.154元，收報0.161元，跌13.44%；綠地香港（0337）低見0.245元，收報0.248元，跌9.82%；僑雄國際（0381）低見0.122元，收報0.13元，跌2.99%。

75隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.35元，收報0.365元，跌10.98%；中信証券（6030）低見13.04元，收報13.24元，升0.46%；舜宇（2382）低見41.05元，收報41.55元，跌3.37%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.82元，跌0.55%；中遠海運港口（1199）低見4.08元，收報4.08元，跌3.77%；友邦（1299）低見52.2元，收報54.25元，跌1%；領展（0823）低見33.1元，收報33.85元，跌1.6%；中升（0881）低見12.5元，收報12.5元，跌4.87%；遠東發展（0035）低見1.03元，收報1.05元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，米虫元宇宙（8645）創52周高，見0.9元，收報0.65元，升140.74%；順泰控股（1335）創52周高，見0.22元，收報0.094元，升44.62%；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.67元，收報1.55元，升31.36%；天成控股（2110）收報0.24元，升28.34%；維港育馬（8377）收報0.19元，升26.67%；和嘉控股（0704）收報0.17元，升24.09%；力天影業（9958）創上市新高，見5.16元，收報5.09元，升22.95%；國茂控股（8428）收報0.89元，升21.92%；東方匯財證券（8001）收報0.091元，升21.33%；UTS MARKETING（6113）收報0.98元，升20.99%；新福港（1447）收報0.6元，升20%。

下跌異動股，包括，泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.017元，收報0.021元，跌30%；中海物業（2669）見52周低4.4元，收報4.5元，跌24.5%；神話世界（0582）收報0.042元，跌22.22%；萬順集團控股（1746）收報0.135元，跌21.05%；融信服務（2207）收報0.83元，跌20.95%；新世界百貨中國（0825）創上市新低，見0.25元，收報0.285元，跌19.72%；北大青鳥環宇（8095）收報0.355元，跌19.32%；協同通信（1613）收報0.59元，跌18.06%；粵海投資（0270）見52周低3.66元，收報3.83元，跌17.63%。

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申洲國際去年少賺0.13% 末期息1.08元 全年派息增6.3%

安踏去年多賺35% 末期息多派六成至1.15元

北控水務去年多賺六成 末期息維持8.7仙