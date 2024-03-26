知乎（2390）公布，去年第四季總收入按年增長2.2%至11.38億元（人民幣、下同），淨虧損收窄42.6%至1.031億元，經調整淨虧損9130萬元，收窄31.9%。集團上季平均月活躍用戶（MAUs）達9900萬人，平均月訂閱會員達1420萬人，按年增長9.2%。
以去年全年計，集團總收入按年升16.5%至41.99億元，淨虧損收窄46.8%至8.395億元，經調整淨虧損亦收窄44.9%至6.59億元。
知乎上季付費會員收入為4.559億元，按年升13.3%，主要受訂閱會員數量持續增長所帶動；營銷服務收入為4.652億元。
知乎董事長兼行政總裁周源表示，上季成功應對充滿挑戰的宏觀經濟和競爭環境，亦改善內容策略，鞏固值得信賴的漿上內容社區的地位。
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