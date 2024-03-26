moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

知乎上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣

知乎（2390）公布，去年第四季總收入按年增長2.2%至11.38億元（人民幣、下同），淨虧損收窄42.6%至1.031億元，經調整淨虧損9130萬元，收窄31.9%。集團上季平均月活躍用戶（MAUs）達9900萬人，平均月訂閱會員達1420萬人，按年增長9.2%。

以去年全年計，集團總收入按年升16.5%至41.99億元，淨虧損收窄46.8%至8.395億元，經調整淨虧損亦收窄44.9%至6.59億元。

知乎上季付費會員收入為4.559億元，按年升13.3%，主要受訂閱會員數量持續增長所帶動；營銷服務收入為4.652億元。

知乎董事長兼行政總裁周源表示，上季成功應對充滿挑戰的宏觀經濟和競爭環境，亦改善內容策略，鞏固值得信賴的漿上內容社區的地位。

其他報道

2月國內市場智能電話出貨量跌31%

阿里盡沽嗶哩嗶哩ADS 套現3.5億美元

恒生推330億元中小企融資基金 助中小企發展業務

萬洲全年少賺54% 息0.25元

港2月出口按年跌0.8%遜預期 首兩個月合計升16.6%

康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣

全日沽空金額減10% 恒生中國企業增90%

中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%

恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%

國泰商務客食沙律驚見飛蛾屍體　國泰致歉：正詳細調查

中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施

大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家

滬深三大指數終止三連跌 成交額9560億人幣

匯豐研究維持招行「買入」評級 目標價上調至45.6元

WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券

東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%

《香港01》創辦人兼大股東于品海被高院頒令即時破產

永達汽車去年盈利倒退六成 末期息削82%每股派5.2分人幣

【有片：埋身擊】若納指期貨失守30天線 將見頂回落

華潤醫藥去年盈利升一成 末期息每股0.154元人幣

半日沽空金額減29% 恒生中國企業沽空增85%

中海物業全年多賺22% 末期息增至8.5港仙