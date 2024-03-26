嘉里物流（0636）公布去年業績，受旗下國際貨運代理業務收入大跌51.7%影響，全年純利7.91億元，按年跌78%。嘉里物流表示，受存貨過剩、需求疲弱及運力過剩所影響，環球物流業增長停滯不前。派末期息0.13元，按年削65.8%。
嘉里物流去年收入達474.08億元，按年跌42%；其中國際貨運代理業務收入達386.55億元，按年大瀉51.7%；嘉里物流表示，國際貨運業務分部去年溢利錄得七成跌幅，源於存貨過剩、購買力疲軟及出口增長停滯所致，尤其於亞洲市場。
綜合物流業務收入為150.31億元，按年跌4.8%。嘉里物流指出，綜合物流業務整體分部溢利下降7%，主要受香港業務下滑拖低所致，除香港業務表現下跌外，其他市場的綜合物流業務均錄得增長，同時亦受疫情相關服務需求縮減，以及零售市場復甦較預期慢等不利因素所拖累。
嘉里物流表示，去年中國內地市場回升幅度亦未如理想，展望今年全球增長可能維持疲弱，但預計利率會自第二季起放緩，為消費創造更有利條件，重振消費品需求，推動全球物流業。另外，集團亦提到紅海危機加劇全球貨運形勢的波動，為嘉里物流的國際貨運業務帶來新的變數。
其他報道
中國人保去年少賺12% 每10股派息1.56人幣
康師傅去年多賺18.43% 末期息連特息每股派55.32分人幣
中電信去年多賺一成末期息9分 未來3年派息提升至盈利逾75%
恒指升144點 北水轉流入 百樂皇宮上市升15% 中海物業績後挫24%
中國商務部：去年跨境電商進出口2.38萬億人幣 盡快推支持跨境電商發展措施
大家樂：10年前已開始物色CEO接班人 料年底內地門店增至200家
WeChat Pay HK伙內地美團團購送118元人幣優惠券
東亞證券：國泰放榜後跑贏恒指4個百分點 予「買入」評級看升28%