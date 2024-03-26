嘉里物流去年收入達474.08億元，按年跌42%；其中國際貨運代理業務收入達386.55億元，按年大瀉51.7%；嘉里物流表示，國際貨運業務分部去年溢利錄得七成跌幅，源於存貨過剩、購買力疲軟及出口增長停滯所致，尤其於亞洲市場。

綜合物流業務收入為150.31億元，按年跌4.8%。嘉里物流指出，綜合物流業務整體分部溢利下降7%，主要受香港業務下滑拖低所致，除香港業務表現下跌外，其他市場的綜合物流業務均錄得增長，同時亦受疫情相關服務需求縮減，以及零售市場復甦較預期慢等不利因素所拖累。

嘉里物流表示，去年中國內地市場回升幅度亦未如理想，展望今年全球增長可能維持疲弱，但預計利率會自第二季起放緩，為消費創造更有利條件，重振消費品需求，推動全球物流業。另外，集團亦提到紅海危機加劇全球貨運形勢的波動，為嘉里物流的國際貨運業務帶來新的變數。

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