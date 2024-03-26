撇除重大雜項項目，即政府補助、租賃修訂產生之淨收益及就物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產計提的減值撥備後，去年度核心除稅前溢利約為1.16億元，按年增長約141%。

截至去年12月底止，集團以自有品牌（即「牛涮鍋」、「和平飯店」、 「永華日常」、「煲仔王」及「好呷台灣火鍋」）經營16間餐廳，及以特許經營品牌 （即「牛角」、「牛角次男坊」、「溫野菜」及「The Matcha Tokyo」）經營41間餐廳。

期內收入12.77億元，按年升20.1%，公司表示，收入上升乃主要由於2022年1月初至同年4月尾嚴格的社交距離措施，大幅影響2022年度表現；及集團經營的餐廳數目由2022年底的53間增加至2023年底的57間。

特許經營品牌的收入按年升18.2%至9.28億元。收入增加主因特許經營品牌的餐廳數量由2022年的37間增加至2023年的41間。特許經營品牌業務仍然是收入的主要支柱，佔集團去年度的總收入約72.7%。

自有品牌的收入按年增25.1%至3.41億元。

叙福樓表示，將於今年第二季在中環推出特許經營品牌「挽肉と米」的新餐廳，為顧客提供多樣 化的用餐體驗，並擴大集團在快速休閒用餐的版圖。現有品牌方面，集團計劃在今年下半年重塑部份集團現有的自營和特許品牌，讓顧客感受全新的用餐體驗。

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