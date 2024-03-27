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港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止7連升

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止7連升，跌4.17點子至4.8228%，是3月22日後最低，當日報4.74494%。對上一次終止7連升是3月15日，當日拆息報4.5128%。

港元現報7.8229元升值8點子，曾貶值最多6點子，報7.8243元，亦曾升值最多16點子，報7.8221元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌45.24點子至4.09369%，是2024年3月19日後最低；1星期HIBOR跌14.76點子至5.22417%；2星期HIBOR跌11.64點子至4.88363%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.87點子至4.73071%；6個月期HIBOR跌1.73點子至4.74649%；12個月期HIBOR跌0.79點子至4.87417%。

美元指數現報104.404升值0.106點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44665%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.612%，連續5日收窄，利差是2024年1月10日後最窄，當日差距為-0.6024%。

對上一次連續5日收窄，是2024年3月08日，當日利差報-0.9012%。

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