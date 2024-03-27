港元現報7.8229元升值8點子，曾貶值最多6點子，報7.8243元，亦曾升值最多16點子，報7.8221元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌45.24點子至4.09369%，是2024年3月19日後最低；1星期HIBOR跌14.76點子至5.22417%；2星期HIBOR跌11.64點子至4.88363%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.87點子至4.73071%；6個月期HIBOR跌1.73點子至4.74649%；12個月期HIBOR跌0.79點子至4.87417%。

美元指數現報104.404升值0.106點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44665%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.612%，連續5日收窄，利差是2024年1月10日後最窄，當日差距為-0.6024%。

對上一次連續5日收窄，是2024年3月08日，當日利差報-0.9012%。

其他報道

龍湖據報最快下月匯出資金 提前償還一筆離岸貸款

田村直樹：管理貨幣政策方式對政策穩定正常化至關重要

美國聯邦貿易委員會據報或起訴TikTok

華為搶走市佔率 2月iPhone中國出貨量大減33%

內地1-2月全國規模以上工業企業利潤增10.2%

恒指低開87點 科指跌0.98% 蒙牛跌6% 百度跌2%

滬深三大指數低開 人行淨投放2470億人幣

青啤全年多賺15% 派息2元

港股ADR跌57點 夜期低水49點 B站、中人壽、工行等業績

道指跌31點連跌3日 金龍指數連跌4日

北水增持中行 減持中國儒意