華爾街日報上周稱，蘋果已討論在中國境內的iPhone和其他設備上使用百度的生成式人工智能技術。

百度曾跌最多5.27%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.89%。現報99.2元，跌4.98%。

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