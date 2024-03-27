文章日期：2024年3月27日 11:45
中國日報引述消息人士稱，蘋果目前尚未與百度（9888）達成人工智能合作協議。百度曾跌最多5.27%。
華爾街日報上周稱，蘋果已討論在中國境內的iPhone和其他設備上使用百度的生成式人工智能技術。
百度曾跌最多5.27%，是3月5日後最大跌幅，當日跌幅為5.89%。現報99.2元，跌4.98%。
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