匯豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理兼主管伍楊玉如表示，「匯豐扎根香港，一直大力支持並加快本港數碼資產的發展。我們很高興匯豐黃金代幣能成為首個獲香港證監會認可、透過HSBC Orion以分布式分類帳技術為基礎的零售產品。我們注意到市場對數碼資產的需求日益增加，投資者對投資黃金亦已相當熟悉，所以新推出的匯豐黃金代幣正好為他們提供親身投資數碼資產的機會」。

匯豐早前亦透過HSBC Orion於香港及盧森堡推出數碼債券，並在倫敦為機構投資者將實物黃金代幣化。

匯豐香港財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，「資產代幣化令投資者能更方便、更便宜及更廣泛地接觸到不同的現實世界資產和金融資產，以匯豐黃金代幣為例，就是存於匯豐金庫的金條。數碼資產投資是財富管理當中發展迅速的領域，我們亦正努力朝這方向發展，為更多客戶帶來更多投資機會」。

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