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恒指半日跌105點 科指跌1.6% 北水續流入 蒙牛跌7% 商湯見上市新低

內地1-2月工業企業利潤回升，A股、港股一度跌幅收窄，北水續流入。恒指半日跌105點或0.63%，報16512點，大市成交金額606億元；國指跌52點或0.9%，報5773點。恒生科技指數收報3413點，跌1.66%。

恒指今早低開87點，高位跌6點，低位跌221點，高低波幅215點。非必需消費品、金融、信息技術、能源股推低大市。上升股份比例為20.79%，下跌為30.44%，無升跌為48.76%。

藍籌股成交金額300.75億元，佔大市成交49.62%；科指成份股成交金額158.13億元，佔大市成交26.09%；國指成份股成交金額248.52億元，佔大市成交41%。

24隻雙櫃台股，總成交0.22億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.17%，至63.01億元，佔大市成交10.38%。牛熊證成交金額26.6億元，減少29.89%；窩輪成交金額36.4億元，減少4.51%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。騰訊（0700）、藥明生物（2269）、神華（1088） 貢獻恒指較多。

藍籌25隻升，51隻下跌，6隻無升跌。申洲國際（2313）升12.01%，收報73.7元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌7.7%，收報17.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，24隻下跌。升幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.82元，升8.28%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見0.7元，收報0.72元，跌7.69%。

恒指曾升穿20天線(16605.18點)、100天線(16574.46點)。科指低於20天線(3492.35點)，下試50天線(3331.06點)。

北水南下合計淨流入35.04億元，較上日減少22.58%，連續第2日流入，累計流入80.31億元，北水對上一次連續2日淨流入是2月8日。南水北上合計淨流出90.41億元人民幣，終止連續2日流入

八達通推出「MIRROR 12怪盜」卡面系列 每款售價18元。港鐵（0066）收報26.05元，跌0.38%。

匯豐推「匯豐黃金代幣」。匯控（0005）收報61.65元，跌0.16%。

新地（0016）郭炳聯：23條立法後香港更安全 料國家更大力支持香港。收報76元，升0.4%。

龍湖（0960）據報最快下月匯出資金 提前償還一筆離岸貸款。收報11元，升0.18%。

小米（1810）創辦人雷軍：車是用來開的 要有50萬以內最好的主駕體驗。收報14.9元，跌2.61%。

青啤（0168）全年多賺15% 派息2元。收報52.6元，跌1.03%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，嗶哩嗶哩（9626）收報82.3元，跌2.95%。交行（3328）收報5.3元，跌0.38%。中國人壽（2628）收報8.99元，跌1.75%。工行（1398）收報4元，無升跌。中升（0881）見52周低12.18元，收報12.32元，跌1.44%。碧桂園服務（6098）收報5.37元，跌2.72%。中國鋁業（2600）收報4.98元，升0.4%。南航（1055）收報2.78元，跌1.77%。中國中免（1880）收報74.05元，跌2.31%。思捷環球（0330）創上市新低，見0.14元，收報0.143元，跌11.18%。恒大物業（6666）收報0.58元，無升跌。恒大汽車（0708）收報0.29元，跌1.69%。復星國際（0656）見52周低3.93元，收報4.03元，跌0.74%。快狗打車（2246）收報0.27元，跌6.9%。香港科技探索（1137）收報1.74元，跌1.14%。融創（1918）收報1.13元，跌2.59%。電視廣播（0511）收報3.45元，跌1.43%。呷哺呷哺（0520）收報1.55元，跌1.27%。

蒙牛（2319）公布連串高層人事變動。收報17.5元，跌7.7%。

比亞迪（1211）去年多賺八成。收報207.6元，跌3.89%。

農夫山泉（9633）去年多賺42%末期息0.75元人幣，稱受輿論影響將加強品牌建設。收報41.4元，跌0.72%。

叙福樓（1978）去年多賺13%全年派息21.31港仙，今年次季中環開設「挽肉と米」。見52周低0.86元，收報0.9元，跌7.22%。

嘉里物流（0636）稱今年將維持保守的拓展方針。收報8.48元，升0.47%。

越秀地產（0123）去年盈利跌兩成，末期息0.148元削52%。見52周低4.16元，收報4.29元，跌2.05%。

中電信（0728）去年多賺一成末期息9分，未來3年派息提升至盈利逾75%。中電信料今年資本開支減3%，派息率三年內增至75%以上。收報4.08元，跌0.49%。

信德集團（0242）2023年度虧損擴大至6.77億，不派息。收報0.8元，跌1.23%。

海底撈（6862）去年多賺1.75倍，派末期息0.824元。收報17元，跌0.12%。

阿里（9988）宣布撤回菜鳥在港上市申請，擬向股東收購股份涉資最多37.5億美元。收報68.75元，跌2.2%。

潤地（1109）：重視現金流安全，續物色購物中心購併。收報24.75元，跌0.4%。

美聯集團（1200）去年虧損收窄至4162萬元，縮內地規模應對極為困難營商環境。收報0.97元，跌3%。

東瀛遊（6882）主席袁文英向女兒及妻子轉讓共3000股股東股份。收報0.61元，跌1.61%。

商湯（0020）去年虧損擴大至64.4億人幣，不派息。創上市新低，見0.7元，收報0.72元，跌7.69%。

順豐同城（9699）去年轉賺5060萬元，不派息。收報9.36元，升1.85%。

嘉里物流（0636）去年純利大瀉近八成，派末期息0.13元。收報8.48元，升0.47%。

禹洲（1628）去年虧損收窄至105億人幣。收報0.067元，跌2.9%。

知乎（2390）上季錄經調整淨虧損收窄至9130萬元人幣。創上市新低，見9.99元，收報10.7元，跌5.31%。

眾安在綫（6060）虧轉盈賺40.78億人幣，不派息。收報12.82元，升8.28%。

2月國內市場智能電話出貨量跌31%。手機設備個別發展，鴻騰（6088）收報1.91元，跌7.28%。丘鈦（1478）收報2.98元，跌1%。舜宇（2382）見52周低39.65元，收報39.7元，跌4.45%。高偉電子（1415）收報17.8元，升0.23%。通達（0698）收報0.074元，無升跌。瑞聲（2018）收報24.55元，升1.24%。比亞迪電子（0285）收報29.2元，升3%。信利國際（0732）收報0.77元，跌1.28%。富智康（2038）收報0.51元，無升跌。小米（1810）收報14.9元，跌2.61%。

阿里盡沽嗶哩嗶哩（9626）ADS，套現3.5億美元。收報82.3元，跌2.95%。

萬洲（0288）全年少賺54%，息0.25元。收報5.27元，升2.33%。

中國人保（1339）去年少賺12%，每10股派息1.56人幣。收報2.5元，升1.63%。

康師傅（0322）去年多賺18.43%，末期息連特息每股派55.32分人幣。收報8.72元，跌1.13%。

破頂股表現

破頂股包括，上美股份（2145）創上市新高，見51.1元，收報50.75元，升3.89%；力天影業（9958）創上市新高，見5.31元，收報4.88元，跌4.13%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1048.15元，收報1048.15元，升0.05%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見28.74元，收報28.74元，升0.63%；知行汽車（1274）創上市新高，見88.45元，收報87.85元，升2.21%；美中嘉和（2453）創上市新高，見24.7元，收報23.25元，跌0.43%；樂思集團（2540）創上市新高，見6.19元，收報5.49元，跌1.96%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見3.84元，收報3.69元，升23%；創科實業（0669）創52周高，見110元，收報109.4元，升1.3%；大中華控股（0021）創52周高，見0.17元，收報0.163元，升1.88%；第一太平（0142）創52周高，見3.93元，收報3.91元，升7.71%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.07元，收報0.063元，升10.53%；天津發展（0882）創52周高，見1.76元，收報1.71元，跌1.16%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.22元，收報0.22元，升0.92%；國際資源（1051）創52周高，見2.54元，收報2.48元，升1.22%；力量發展（1277）創52周高，見0.76元，收報0.74元，升1.37%；建業建榮（1556）創52周高，見0.285元，收報0.27元，升14.89%。

破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見110元，收報109.4元，升1.3%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.395元，收報0.4元，跌3.61%；建業新生活（9983）低見0.75元，收報0.86元，跌36.76%；碧桂園（2007）低見0.5元，收報0.51元，跌1.92%；蔚來（9866）低見37元，收報37.05元，跌4.88%；鳳凰衞視（2008）低見1.69元，收報1.89元，跌1.05%；順豐房託（2191）低見2.32元，收報2.34元，跌5.26%；商湯（0020）低見0.7元，收報0.72元，跌7.69%；商湯－Ｗ（0020）低見0.7元，收報0.72元，跌7.69%；遠東控股國際（0036）低見0.043元，收報0.043元，跌14%；宏華集團（0196）低見0.088元，收報0.089元，跌1.11%。

52隻股份創52周低，其中十隻包括，越秀地產（0123）低見4.16元，收報4.29元，跌2.05%；粤海置地（0124）低見0.35元，收報0.35元，跌4.11%；中信証券（6030）低見12.96元，收報13.12元，跌0.91%；舜宇（2382）低見39.65元，收報39.7元，跌4.45%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.88元，升0.55%；新世界發展（0017）低見8.33元，收報8.44元，跌1.06%；叙福樓（1978）低見0.86元，收報0.9元，跌7.22%；中遠海運港口（1199）低見4.07元，收報4.09元，升0.25%；長和（0001）低見37.4元，收報37.9元，跌0.52%；恒隆地產（0101）低見7.8元，收報8.01元，跌0.62%。

異動股

上升異動股，包括，萬馬控股（6928）收報0.5元，升350.45%；直通電訊（8337）收報0.178元，升48.33%；MOS HOUSE（1653）創52周高，見0.45元，收報0.4元，升35.59%；中國環保能源（0986）收報0.065元，升25%；聯易融科技－Ｗ（9959）收報1.48元，升23.33%；REPUBLIC HC（8357）收報0.096元，升23.08%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見3.84元，收報3.69元，升23%；樺欣控股（1657）創52周高，見4.73元，收報4.73元，升19.75%；東吳水泥（0695）收報2.48元，升19.23%；神話世界（0582）收報0.05元，升19.05%。

下跌異動股，包括，中原建業（9982）創上市新低，見0.139元，收報0.139元，跌52.07%；民信國際控股（8456）創上市新低，見0.084元，收報0.084元，跌51.45%；建業新生活（9983）創上市新低，見0.75元，收報0.86元，跌36.76%；中國農產品交易（0149）見52周低0.041元，收報0.046元，跌35.21%；中國恒天立信國際（0641）見52周低0.18元，收報0.18元，跌28%；萬國數據－ＳＷ（9698）收報5.68元，跌26.23%；遠航港口（8502）收報0.295元，跌25.32%；JBB BUILDERS（1903）收報0.4元，跌24.53%；眾安集團（0672）收報0.101元，跌21.09%；高奧士國際（8042）收報0.042元，跌19.23%。

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