合生創展（0754）公布，2023年純利為29.22億元、按年跌66.7%； 每股基本及攤薄盈利為0.77元；核心利潤為23.14億元，按年增114.1%，維持不派股息。
集團去年營業額為342.92億元，按年增25.8%；物業發展業務方面，2023年錄得合約銷售總額約為325.83億元，按年持平。毛利率為28%，按年跌2個百分點，毛利率下降主要是由於物業發展板塊2023年交付之項目成本較高。
2023年資本化前之利息開支總額下降至57.12億元，2022年同期為78.84億元，按年跌28%，主要由於2023年之銀行及財務機構借貸較去年低所致。借貸之實際年利率約為6.2%，按年跌0.3個百分點。
集團去年負債對資產比率為65%，按年跌2個百分點。截至去年底之現金及銀行存款達153.68億元；資產總值及負債總額分別為2886.94億元及1877.09億元，按年分別下降3%及6%。資產總值下降主要由於土地收購之預付款項減少所致。負債總額下降主要由於借貸減少所致。截至去年底土地儲備達2762萬平方米。
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