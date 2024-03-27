集團去年營業額為342.92億元，按年增25.8%；物業發展業務方面，2023年錄得合約銷售總額約為325.83億元，按年持平。毛利率為28%，按年跌2個百分點，毛利率下降主要是由於物業發展板塊2023年交付之項目成本較高。

2023年資本化前之利息開支總額下降至57.12億元，2022年同期為78.84億元，按年跌28%，主要由於2023年之銀行及財務機構借貸較去年低所致。借貸之實際年利率約為6.2%，按年跌0.3個百分點。

集團去年負債對資產比率為65%，按年跌2個百分點。截至去年底之現金及銀行存款達153.68億元；資產總值及負債總額分別為2886.94億元及1877.09億元，按年分別下降3%及6%。資產總值下降主要由於土地收購之預付款項減少所致。負債總額下降主要由於借貸減少所致。截至去年底土地儲備達2762萬平方米。

其他報道

恒指半日跌105點 科指跌1.6% 北水續流入 蒙牛跌7% 商湯見上市新低

中通服去年多賺6.7%末期息增逾一成至21.74分 派息率升至42%

八達通推出「MIRROR 12怪盜」卡面系列 每款售價18元

匯豐推「匯豐黃金代幣」

蘋果據報尚未與百度達成AI合作協議

鈴木俊一：將採取大膽行動遏制外匯過度波動 日圓曾貶至1990年後新低

新地郭炳聯：23條立法後香港更安全 料國家更大力支持香港

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止7連升

龍湖據報最快下月匯出資金 提前償還一筆離岸貸款

雷軍：車是用來開的 要有50萬以內最好的主駕體驗

田村直樹：管理貨幣政策方式對政策穩定正常化至關重要

美國聯邦貿易委員會據報或起訴TikTok

華為搶走市佔率 2月iPhone中國出貨量大減33%

內地1-2月全國規模以上工業企業利潤增10.2%

恒指低開87點 科指跌0.98% 蒙牛跌6% 百度跌2%

滬深三大指數低開 人行淨投放2470億人幣

青啤全年多賺15% 派息2元

港股ADR跌57點 夜期低水49點 B站、中人壽、工行等業績

道指跌31點連跌3日 金龍指數連跌4日

北水增持中行 減持中國儒意