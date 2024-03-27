年內，集團收入錄33.22億元，按年跌7%，主要由於電子商貿分部收入下跌所致。其中香港電視廣播收入錄13.97億元，按年增加8%，主要是受來自廣告客戶的收入增加9%至12.8億元帶動所致。OTT串流收入錄3.56億元，按年增加2%，myTV Gold的訂戶數目增加21%至19.33萬名。電子商貿業務收入錄4,86億元，按年跌44%；內地業務錄7.29億元，按年增加4%，主要由於去年三月及八月分別與優酷及騰訊視頻簽訂多年內容供應協議後，合拍劇的收入增加所致。

去年TVB EBITDA錄虧損1.4億元，2022年同期虧損3.38億元。撇除非經營性質的特別項目的影響，股東應佔經調整虧損為6.07億元，而上一年同期虧損6.79億元。

年內實施節省成本措施（尤其包括削減香港電視廣播及電子商貿分部的僱員人數），故總務及行政開支由9.59億元減少13%至8.34億元。

TVB指出，將在現時J2佔用的82頻道推出全新的TVB Plus台，待取得監管機構批准後，預期TVB Plus將於今年第二季正式啟播，而目前 的J2以及無綫財經體育資訊台（85頻道）將會停止營運。集團指，精簡的四條頻道陣容將會提升公司為觀眾及廣告客戶帶來的整體價值，同時預期每年將可節省內容及其他營運成本約1億元。

集團又指，來年將繼續優化成本結構，並密切監察內容成本及嚴格控制總務及行政間接費用。因此，預期於2024年全年將實現正EBITDA。

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