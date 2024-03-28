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杉玉推出foodpanda限定「自選壽司盛合」 提供28款壽司選擇

壽司郎居酒屋杉玉宣布，推出foodpanda限定「自選壽司盛合」，提供多達28款壽司選擇。

杉玉表示，「自選壽司盛合」將提供6貫以及10貫2個份量供選擇，食材包括：吞拿魚、油甘魚、池魚、小肌、沙甸魚、魷魚、鹽醋漬鯖魚、海鰻、生八爪魚、熟蝦、甜蝦、玉子燒、腐皮壽司、蔥花吞拿魚軍艦、三文魚、中吞拿魚腩、鯛魚、赤蝦、海螺、赤貝、鰻魚、三文魚子軍艦、藍鰭大吞拿魚腩、炙燒藍鰭大吞拿魚腩、帆立貝、鮑魚、原條海鰻、生海膽軍艦。

 

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