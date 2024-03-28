恒指今早低開14點，高位升294點，低位跌46點，高低波幅341點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為29.01%，下跌為21.82%，無升跌為49.15%。

恒指半日升267點或1.63%，報16660點，大市成交金額605億元；國指升125點或2.2%，報5853點。恒生科技指數收報3523點，升3.83%。

藍籌股成交金額318.83億元，佔大市成交52.69%；科指成份股成交金額165.59億元，佔大市成交27.37%；國指成份股成交金額257.22億元，佔大市成交42.51%。

24隻雙櫃台股，總成交0.2億元人民幣，相當於約0.21億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少7.8%，至69.13億元，佔大市成交11.42%。牛熊證成交金額34.45億元，增加1.91%；窩輪成交金額34.67億元，減少15.78%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。建行（0939）、工行（1398）、中國銀行（3988）拖累大市。

藍籌61隻升，20隻下跌，1隻無升跌。中升（0881）升9.43%，收報13.46元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌3.04%，收報5.11元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報89.3元，升9.24%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報12.6元，跌0.94%。

恒指升穿10天線(16603.87點)、20天線(16606.64點)、100天線(16567.56點)，10天線跌穿20天線。科指升穿10天線(3508.82點)、20天線(3495.94點)。

北水南下合計淨流入19.59億元，較上日減少70.15%，連續第3日流入，累計流入130.49億元。南水北上合計淨流入28.79億元人民幣，終止連續1日流出。

三大指數表現

恒指曾升最多1.8%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.6%。高見16687.2點，是3月26日16728.9點後最高。

科指曾升最多4.06%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為5.03%。高見3531.28點，是3月22日3531.71點後最高。

國指曾升最多2.4%，是3月21日後最大升幅，當日升幅為2.66%。高見5865.41點，是3月26日5870.28點後最高。

思捷環球（0330）去年虧損擴大至23.4億元 不派息。創上市新低，見0.112元，收報0.12元，跌4.76%。

融創中國（1918）全年虧損收窄至79億元 不派息。收報1.13元，升1.8%。

周企擬罷免佐丹奴（0709）劉國權 兩獨立投票顧問籲反對。收報2.06元，無升跌。

富景中國（2497）上市，定價1.08元。收報1.96元，升81.48%。

連連數字（2598）上市，定價10.22元。收報9.78元，跌4.31%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.31元，無升跌。中國銀行（3988）收報3.23元，跌0.62%。中銀香港（2388）收報20.95元，跌0.48%。建行（0939）收報4.74元，跌1.25%。中海外（0688）收報10.82元，升1.88%。中信（0267）收報7.72元，升1.85%。招商局港口（0144）收報9.4元，升0.43%。永旺（0984）收報0.67元，升1.52%。雅居樂（3383）收報0.64元，跌1.54%。國航（0753）收報3.81元，升1.87%。東航（0670）收報1.98元，升3.13%。華潤燃氣（1193）收報25.2元，升2.02%。萬科（2202）收報5.46元，升2.06%。旭輝（0884）停牌。碧桂園（2007）平上市低位0.47元，收報0.485元，升1.04%。中遠海運港口（1199）收報4.3元，升4.37%。中遠海控（1919）收報8.19元，升1.11%。快狗打車（2246）收報0.28元，無升跌。世茂集團（0813）收報0.47元，無升跌。中芯國際（0981）收報15.42元，升3.35%。

電視廣播（0511）去年虧損收窄至7.63億元，不派息，TVB Plus料於今年第二季啟播。許濤：冀TVB今年EBITDA全年實現正數，探索人工智能發展。收報3.14元，跌8.19%。

兆科眼科（6622）首年錄收入，全年股東應佔虧損3.85億按年減少5.5%。收報1.58元，升0.64%。

工行（1398）去年多賺0.8%，末期息0.3064元人幣。收報3.93元，跌1.01%。

恒大物業（6666）去年盈利升8%不派息，核數師指持續經營能力存重大不確定性。收報0.59元，升1.72%。

旭輝永升（1995）去年少賺約一成末期息增86%，未來三年維持派息率50%。收報1.3元，升6.56%。

中國人壽（2628）去年新業務價值按年升一成，派末期息0.43元人幣。收報9.39元，升5.15%。

中免（1880）去年多賺11%至536億元人幣，末期息1.65元。收報78.75元，升8.32%。

交行（3328）去年多賺0.7%利息收入跌逾3%，派末期息37.5分。交行：淨息差今年將繼續承壓。交行：去年房企不良貸款率增逾2個百分點，已足額撥備對行業仍謹慎樂觀。收報5.13元，跌2.84%。

碧服（6098）去年派「凸息」，冀未來分紅上不封頂，必要時加碼回購。收報5.11元，跌3.04%。

奈雪的茶（2150）去年經調整純利錄2090萬人民幣，虧轉盈。收報2.74元，跌10.16%。

蔚來（9866）調低首季交付展望最多一成至3萬輛，美股盤前跌逾4%。創上市新低，見36.25元，收報37.85元，升3.13%。

香港科探（1137）去年少賺79%，2026年120億元GMV目標或延後。王維基：HKTVmall客戶以中產為主，北上消費對平台影響不大。見52周低1.63元，收報1.69元，跌1.17%。

David Webb減持澳獅環球（1540）至5%以下。收報0.47元，無升跌。

碧桂園（2007）：聘獨立第三方作假設清算分析為重組常見過程，非關實質清盤。平上市低位0.47元，收報0.485元，升1.04%。

人保（1339）：分紅率將不低於三成，財險（2328）分紅率不低於四成。收報2.51元，升0.4%。

破頂股表現

破頂股包括，耀高控股（1796）創上市新高，見3.9元，收報3.9元，升11.11%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.6元，收報7.4元，升2.49%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1048.2元，收報1048.2元，升0.03%；知行汽車（1274）創上市新高，見88.85元，收報88.85元，升1.66%；美中嘉和（2453）創上市新高，見24.8元，收報22.15元，跌6.34%；樂思集團（2540）創上市新高，見7元，收報6.88元，升6.01%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見5.69元，收報5.63元，升25.11%；領悅服務（2165）創52周高，見0.84元，收報0.84元，升20%；瑞聲（2018）創52周高，見26.45元，收報26.05元，升4.83%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.66元，收報13.22元，跌0.6%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.99元，收報2.86元，升18.67%；第一太平（0142）創52周高，見4元，收報3.97元，升3.93%；利時集團控股（0526）創52周高，見0.076元，收報0.072元，升10.77%；阜豐集團（0546）創52周高，見5.25元，收報5.16元，升5.74%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見20.95元，收報20.9元，升5.24%；宏橋（1378）創52周高，見8.89元，收報8.89元，升4.96%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.29元，收報0.295元，跌7.81%；當代置業（1107）低見0.02元，收報0.021元，跌19.23%；中駿集團（1966）低見0.118元，收報0.126元，跌6.67%；蔚來（9866）低見36.25元，收報37.85元，升3.13%；呷哺呷哺（0520）低見1.47元，收報1.62元，升5.88%；思捷環球（0330）低見0.112元，收報0.12元，跌4.76%；綠地香港（0337）低見0.23元，收報0.233元，跌0.43%；順誠（0531）低見0.136元，收報0.144元，跌0.69%；聯華超市（0980）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%；路勁（1098）低見1.2元，收報1.23元，升0.82%。

62隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見3.48元，收報3.56元，升0.85%；越秀地產（0123）低見4.1元，收報4.28元，升1.42%；通達（0698）低見0.072元，收報0.076元，升2.7%；東方甄選（1797）低見20.55元，收報21元，升0.48%；鷹君（0041）低見10.8元，收報11元，升0.73%；新世界發展（0017）低見8.28元，收報8.51元，升2.41%；東方甄選（1797）低見20.55元，收報21元，升0.48%；友邦（1299）低見50.15元，收報52.5元，跌0.1%；藥明康德（2359）低見35.75元，收報38.45元，升4.34%；亞洲水泥（0743）低見1.94元，收報2元，升2.04%。

異動股

上升異動股，包括，富景中國（2497）收報1.96元，升81.48%；駿東控股（8277）創52周高，見0.42元，收報0.36元，升64.38%；榮陽實業（2078）收報0.108元，升61.19%；通天酒業（0389）收報0.66元，升26.92%；百樂皇宮（2536）創上市新高，見5.69元，收報5.63元，升25.11%；新石文化（1740）收報0.114元，升21.28%；領悅服務（2165）創52周高，見0.84元，收報0.84元，升20%；泉峰控股（2285）收報20.55元，升19.76%；靈寶黃金（3330）創52周高，見2.99元，收報2.86元，升18.67%。

下跌異動股，包括，文業集團（1802）創上市新低，見0.038元，收報0.04元，跌39.39%；承達集團（1568）見52周低0.3元，收報0.31元，跌32.61%；健世科技－Ｂ（9877）創上市新低，見5.71元，收報5.72元，跌31.17%；康哲藥業（0867）見52周低8.52元，收報8.8元，跌29.82%；萬馬控股（6928）收報0.39元，跌27.78%；築友智造科技（0726）見52周低0.072元，收報0.09元，跌26.23%；榮暉控股（8213）收報0.57元，跌22.97%；威鋮國際（1002）收報0.07元，跌22.22%；中民控股（0681）收報0.025元，跌21.88%；北京控股（0392）見52周低22.05元，收報23.3元，跌20.34%；泰林科建（6193）收報0.23元，跌19.3%。

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