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心動公司去年虧損收窄至8303.9萬人幣 不派息

心動公司（2400）公布截至2023年12月31日止年度業績，股東應佔虧損收窄至8303.9萬元人民幣(下同)，2022年同期虧損5.53億元，每股基本虧損0.18元，不派息。

年內收入錄33.89億元，按年跌1.2%，其中遊戲業務收入按年跌14.7%至20.92億元，網絡遊戲的收入按年減少15.1%至19.62億元，付費遊戲的收入按年減少2.5%至1.206億元。遊戲運營收入減少，主要由於《香腸派對》及《不休的烏 拉拉》的收入減少，且部分被《鈴蘭之劍、《火炬之光：無限》及《火力蘇打等新推出遊戲所抵銷。

年內，TapTap平台業務收入按年增長32.6%至12.98億元，收入增加乃主要由於相較於2022年， 2023年在中國市場推出的新遊戲數量增加，導致營銷需求增加；集團優化提升了廣告系統及客戶覆蓋；及非廣告收入如雲玩的收入增加。TapTap中國版App平均月活躍用戶按年減少13.6%至3580萬人。

 

 

 

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