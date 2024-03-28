聯想控股（3396）公布，截至去年底止全年盈轉虧，蝕38.74億元（人民幣，下同），對比2022年賺11.67億元，每股虧損1.65元，不派末期息，2022年則派末期息每股0.2元。
公司解釋，去年轉蝕是由於全球經濟增速放緩下，公司產業運營板塊的聯想集團和聯泓集團貢獻利潤受市場及行業因素影按年下降；以及公司產業孵化與投資板塊的投資業務受市場環境的不利影響收益下跌。
期內收入4360億元，按年跌9.9%，當中產業運營板塊收入4316億元，按年下滑10%；聯控股東應佔淨利潤30.78億元，按年跌36%。產業孵化與投資板塊收入44.31億元，增長8%；聯控股東應佔淨虧損55.74億元。
聯控表示，截至目前，公司體系在AI產業鏈佈局的企業超過200家，是國內乃至全都少有的橫跨AI「基礎層－技術層－模型層－平台層－應用層」全棧佈局企業。從設計研發AI芯片的寒武紀，到大模型公司智譜AI、瀾舟科技、達觀數據，再到應用端的小馬智行、曠視科技等，聯想控股 在人工智能各個層面都有領先業界的關鍵核心技術，為推進新質生產力發展帶來動力。
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