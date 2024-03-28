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中海外去年盈利升一成 末期息增12.5%

藍籌內房中海外（0688）公布，去年純利256.1 億元人民幣（下同），按年上升10.1%。剔除稅後投資物業重估增值的純利為225.8億元，按年上升12.1%。核心純利則為236.5 億元。每股基本盈利為2.34元，按年上升10.1%。

中海外派末期股息每股0.45港元，按年增12.5%，連同中期股息每股0.35港元，全年合共派發股息每股0.8港元，較2022年全年股息0.8元，按年持平。

集團去年收入為2,025.2億元，按年上升12.3%﹔經營溢利為405.3億元。毛利率為20.3%，按年跌1個百分點。淨利潤率為 12.6%，按年跌0.3個百分點。

去年中海外合約物業銷售額上升5.1%至3,098.1億元， 相應銷售面積為1,336 萬平方米，按年下降 3.7%。

去年中海外總借貸為2,576.6億元，其中一年內到期的借貸為409.7億元，佔總借貸的15.9% 。

截至去年底，集團持有銀行結餘及現金為1,056.3億元。集團淨借貸比率為 38.7%，按年跌6.5個百分點﹔加權平均融資成本為 3.55%，按年跌0.02個百分點。

集團去年在中國內地23個城市及香港新增43幅土地，新增土地儲備總建築面積為764萬平方米，權益建築面積為706萬平方米，權益地價為1,226.6億元，按年上升42%。截至去年底集團系列公司土地儲備總建築面積為5,403萬平方米。

 

 

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