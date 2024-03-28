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美的集團去年賺337億人幣 收入升8%至3720億

內地家電股美的集團（深000333）昨公布，2023年純利按年增14.1%至337.2億元人民幣（下同），扣除非經常性損益的淨利潤按年增15.26%至329.75億元﹔每股基本收益為4.93元﹔公司末期分紅每股派3元，無紅股。

集團去年營業收入按年增8.18%至3720.37億元﹔按地區計，美的去年國內收入按年增9.87%至2211.3億元，佔營收59.44%﹔國外營收按年增5.79%至1509.06億元，佔營收的40.56%﹔按產品計，暖通空調營收按年增6.95%至1611.11億元、消費電器營收按年增7.51%至1346.92億元、機器人、自動化系統及其他制造業營收按年增24.49%至372.58億元，佔營收的10.01%。

美的指，2021至2023年研發投入合計超過390 億元，2023 年研發費用按年再增15.57%至145.83億元﹔銷售費用按年增21.47%至348.8億元﹔管理費用按年增16.35%至134.77億元，財務收入按年跌3.71%至32.62億元。

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