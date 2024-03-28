ASM指，招商局中國基金在單一最大投資招商銀行（3968）及（滬：600036）預計將向所有股東派發每股現金分紅1.972元人民幣。根據他們的測算，預計該基金將收到約1.09億人民幣（約1500萬美元）的現金分紅。在結合該基金截至2023年底的現金餘額約860萬美元，ASM預計在今年7月時，該基金減去營運開支後，現金儲備約2400萬美元，對應每股現金價值為0.16美元，遠超今次預計派息的0.08美元。因此，他們建議該基金增派特別股息。

此外，ASM稱，該基金為慶祝上市25周年之際曾經於2018年派發特別中期股息。ASM稱，包括他們在內的該基金股東將非常歡迎該基金再次通過派發特別股息的方式，慶祝2023年為上市30周年。他們重申於1月8日所發布建議，希望該基金能夠出售資產，並向股東返還資金，以維護所有股東的利益。

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