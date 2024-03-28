小米（1810）SU7配備三款型號，最高配版本Max零百加速可以達到2.78秒，最高時速達265km/h，充一次電可以續航800km，充電15分鐘可以補能510km，並且配備有最高級的小米智能輔助駕駛技術及激光雷達。
而標準版和Pro則配備相同小米智能輔助駕駛技術，且15分鐘均補能350km，最高時速都是210km/h。不過，標準版零百加速為5.28秒，一次充電可續航700km；而Pro的零百加速則為5.7秒，充一次電可以續航830km。
小米智能輔助駕駛技術包括高速領航輔助（NOA）、智能泊車輔助、車道居中輔助和代客泊車輔助。Max比Pro多激光雷達及更先進NOA。
SU7標準版21.59萬元（人民幣·下同），Pro版24.59萬元，Max版29.99萬元。
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