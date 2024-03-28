moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

小米首款電動車SU7最高版本充電一次可續航800公里

小米（1810）SU7配備三款型號，最高配版本Max零百加速可以達到2.78秒，最高時速達265km/h，充一次電可以續航800km，充電15分鐘可以補能510km，並且配備有最高級的小米智能輔助駕駛技術及激光雷達。

而標準版和Pro則配備相同小米智能輔助駕駛技術，且15分鐘均補能350km，最高時速都是210km/h。不過，標準版零百加速為5.28秒，一次充電可續航700km；而Pro的零百加速則為5.7秒，充一次電可以續航830km。

小米智能輔助駕駛技術包括高速領航輔助（NOA）、智能泊車輔助、車道居中輔助和代客泊車輔助。Max比Pro多激光雷達及更先進NOA。

SU7標準版21.59萬元（人民幣·下同），Pro版24.59萬元，Max版29.99萬元。

其他報道

建行去年多賺2.4%至3327億人幣 末期息0.4元

Argyle Street Management籲招商局中國基金增派特別息賀上市30周年

中芯去年全年經調整純利按年跌69.5%至4.66億美元 

中行去年多賺2.4% 末期息每股0.2364元

藍十字2023年整體業務錄得雙位數升幅 

惠譽降龍湖IDR評級至「BB+」 展望為負面

粵海控股逾5000萬元增持粵投至56.71%股權

農行：監管當局降融資成本有序可控 有兼顧銀行經營

大發、上置等多間內房公布延遲發布業績

郵儲行去年盈利增1% 末期息每股0.261元

招商局港口：去年全年純利按年減近兩成至62.33億 每股末期息0.48元

中遠海運港口去年多賺5.8%至3.25億美元 第二次中期息增加34%

國美零售控股2023年虧損收窄至100億收入跌96% 不派末期息

證監會就優化房託收購機制諮詢  機制趨向類似上市公司私有化及重組

永旺去年淨虧損收窄至1.89億 北上消費影響港業務

時代中國黃嗣寧辭任 CFO 周瑩接任

世茂服務去年轉賺2.7億人幣 續不派息

世茂全年虧損收窄至210.3億元 不派息

長實執董葉德銓調任副主席

經濟日報旗下iMoney實體印刷版5月起停刊

華晨汽車去年純利增8%至77億元人幣  不派息

匯豐：將為中小企融資擔保計劃申請人推出優惠及專門服務支援

中銀香港去年多賺26%末期息1.145元 淨息差擴闊27點子

金管局推9項措施 助中小企獲取銀行融資