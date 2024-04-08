HashKey Group今日正式推出HashKey Global交易平台，首席營運官兼HashKey Exchange 首席執行官翁曉奇表示，HashKey只用三個月時間獲得百慕大 BMA 牌照，將面向全球散戶，HashKey Exchange主要面向香港的高淨值人群，將以雙軌制發展，強調先取牌後經營的策略。
翁曉奇指出，集團未來 5 年的目標是超越Coinbase（美：COIN），成為全球最大的持牌交易所，現時已在新加坡、日本及百慕取得牌照，目標取得5至7個牌照獨立經營業務。
HashKey Exchange現時約有17萬名客戶，翁曉奇指出，Omnibus業務發展較預期稍慢，不過已步入測試階段，仍維持至年底100萬客戶的目標。
美國已率先推出比特幣現貨ETF，翁曉奇預計，香港在監管歷史上與以太幣沒有不友好立場，將會更快推出以太幣現貨ETF，以達至差異化，吸引資金流入香港。
他又稱，JPEX事件的確令市場信心受影響，原來預期牛市有更多人入場，但信心問題而受影響，相信長遠仍是好事，令監管當局下定決心，加快政策發展。
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