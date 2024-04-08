GUM表示，今年首季延續2023年概況，歐美⽇市場表現強勁。美股受科技股帶動再創新⾼，聯儲局宣布推遲減息；⽇央⾏結束17年負利率政策，⽇股指數突破4萬點重要關⼝；中港市場在1⽉出現下跌，市場期望「兩會」推出刺激⽅案，恒指2⽉出現反彈。截⾄2024年2⽉，有70億港元流入美股和預設投資策略基⾦，資⾦主要由中港及混合資產類別基⾦流出。

展望今年第二季，GUM常務董事陳銳隆指出，現時基⾦回報分化，環球市場表現造好。⾼風險投資者可考慮美⽇股基⾦，低風險可投資保守基⾦賺取穩定回報，中風險則可配置有較廣地區分布及管理費較廉宜的預設投資策略基⾦。

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