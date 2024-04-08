港股表現反覆，早段與A股低開後曾倒升，半日收市轉跌，午後A股跌幅擴大，恒指則反覆止跌回升。上周五美國新增非農就業人數達到近一年來最高水平，利率期貨顯示減息機會下降，觀望周三通脹數據，美匯指數企穩，港元則貶值至7.8309元，是2023年10月9日7.8326元後最弱。北水連續第6日流入，南水則連續第3日流出。
恒指今早低開73點，高位升171點，低位跌143點，高低波幅315點。金融、非必需消費品、衛生保健股推動大市。上升股份比例為35.03%，下跌為28.4%，無升跌為36.56%。
恒指收市升8點或0.05%，報16732點，大市成交金額998億元，較上日增加35.67%，是4月2日1441.84億元成交後最多；國指升5點或0.09%，報5868點。恒生科技指數收報3444點，跌0.18%。
藍籌股成交金額482.48億元，佔大市成交48.34%；科指成份股成交金額213.97億元，佔大市成交21.43%；國指成份股成交金額383.73億元，佔大市成交38.44%。
24隻雙櫃台股，總成交0.35億元人民幣，相當於約0.37億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額增加1.63%，至75.3億元，佔大市成交7.54%。牛熊證成交金額37億元，增加8.68%；窩輪成交金額38.29億元，減少4.35%。
匯控（0005）、建行（0939）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。
藍籌47隻升，32隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升5.39%，收報14.08元，是升幅最大的藍籌，百威（1876）跌5.7%，收報10.58元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，16隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）收報26.5元，升5.16%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低17.7元，收報17.7元，跌9.14%。
恒指曾跌穿10天線(16650.22點)、20天線(16667.04點)。科指曾升穿10天線(3471.79點)。
北水南下合計淨流入47.49億元，較上日減少7.32%，連續第6日流入，累計流入284.6億元，對上一次連續6日淨流入是2月22日。南水北上合計淨流出30.45億元人民幣，較上日增加33.83%，連續第3日流出，累計流出69.38億元。
耀才（1428）加碼三百萬 再推「估中恒指 贏千足黃金」活動。收報1.66元，升1.84%。
長和（0001）海外子企加快港註冊非香港公司 逾一年登記80間 會計界：或涉稅務重組安排。收報38.35元，升0.26%。
兗礦（1171）：公司堅持高派息比例 未來派息會按未來業績評估。收報16.64元，升3.61%。
融創中國（1918）5.4億售重慶大學城項目。收報1元，跌4.76%。
世茂（0813）：建行向高院提出清盤呈請。創上市新低，見0.365元，收報0.37元，跌18.68%。
京東（9618）聯想（0992）升級戰略合作三年目標銷售1200億人幣。京東收報102.3元，跌0.58%。聯想（0992）收報8.84元，升2.08%。
碧桂園（2007）就境外債務務重委任法律顧問。停牌。
長和（0001）旗下波蘭貨櫃碼頭，遭政府以國安為由加強監管。收報38.35元，升0.26%。
佐丹奴（0709）委非執董曾安業任主席，劉國權遭終止任行政總裁。收報2元，跌2.44%。
恒大汽車（0708）確認不進行股份認購及債轉股協議。見52周低0.19元，收報0.225元，跌9.64%。
萬科（2202）今年以來累獲抵押貸款109億人幣。創上市新低，見4.2元，收報4.38元，升1.15%。
信利國際（0732）3月營業淨額15億元按年增8.5%。收報0.79元，升3.95%。
綠城中國（3900）3月合同銷售金額230億元人幣。收報5.73元，升1.78%。
AEON信貸（0900）黎玉光：集團會維持派息比率於三成以上。收報5.62元，跌0.18%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見53.1元，收報51.85元，升4.85%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.48元，收報16.76元，跌0.12%；價值黃金（3081）創上市新高，見55.9元，收報55.66元，升2.24%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1705元，收報1695元，升2.2%；攜程（9961）創上市新高，見383.4元，收報375.6元，升0.27%；上美股份（2145）創上市新高，見52.5元，收報49.95元，跌0.1%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見18.3元，收報17.66元，跌1.78%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1705元，收報1695元，升2.2%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8777.2元，收報8777.2元，升0.05%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1072.8元，收報1071.95元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見876.15元，收報876.15元，升0.21%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1049.7元，收報1049.7元，升0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1120.75元，收報1120.75元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見550.85元，收報550.85元，升0.05%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.095元，收報7.095元，升2.16%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見51.62元，收報51.46元，升2.22%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見164元，收報164元，升0.03%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見88.2元，收報88.2元，升0.68%；長久股份（6959）創上市新高，見34元，收報33.9元，升12.44%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.98元，收報13.7元，跌0.15%；靈寶黃金（3330）創52周高，見3.65元，收報3.45元，升2.07%；山東黃金（1787）創52周高，見19.38元，收報18.7元，升4.7%；中石油（0857）創52周高，見7.35元，收報7.21元，升1.26%；中海油（0883）創52周高，見19.78元，收報19.12元，跌0.93%；宏橋（1378）創52周高，見9.95元，收報9.78元，升4.38%；農業銀行（1288）創52周高，見3.44元，收報3.4元，升0.59%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.99元，收報0.99元，無升跌。
破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見383.4元，收報375.6元，升0.27%；紫金礦業（2899）創上市新高，見17.48元，收報16.76元，跌0.12%；中石油（0857）創52周高，見7.35元，收報7.21元，升1.26%；中海油（0883）創52周高，見19.78元，收報19.12元，跌0.93%；宏橋（1378）創52周高，見9.95元，收報9.78元，升4.38%；農業銀行（1288）創52周高，見3.44元，收報3.4元，升0.59%。
33隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩綠色生活（1965）低見0.172元，收報0.173元，跌15.61%；寶龍地產（1238）低見0.53元，收報0.55元，跌3.51%；萬科（2202）低見4.2元，收報4.38元，升1.15%；禹洲（1628）低見0.055元，收報0.057元，跌3.39%；世茂集團（0813）低見0.365元，收報0.37元，跌18.68%；奧園（3883）低見0.119元，收報0.125元，跌3.85%；富力（2777）低見0.82元，收報0.83元，跌6.74%；遠洋集團（3377）低見0.26元，收報0.265元，跌1.85%；京東健康（6618）低見24.85元，收報25.3元，無升跌；百威（1876）低見10.4元，收報10.58元，跌5.7%。
80隻股份創52周低，其中十隻包括，三巽控股（6611）低見0.08元，收報0.085元，跌8.6%；越秀地產（0123）低見3.97元，收報4.06元，升1.25%；粤海置地（0124）低見0.295元，收報0.3元，無升跌；舜宇（2382）低見37.1元，收報38.55元，升1.05%；東方甄選（1797）低見17.7元，收報17.7元，跌9.14%；信德（0242）低見0.7元，收報0.71元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.99元，收報1.01元，無升跌；小鵬（9868）低見28元，收報28.15元，跌2.76%；恒大汽車（0708）低見0.19元，收報0.225元，跌9.64%；莎莎國際（0178）低見0.77元，收報0.79元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，中國白銀集團（0815）收報0.38元，升104.3%；愛帝宮（0286）收報0.092元，升58.62%；莊皇集團公司（8501）創52周高，見0.69元，收報0.59元，升47.5%；樺欣控股（1657）創52周高，見6.2元，收報6.15元，升46.43%；傳遞娛樂（1326）收報0.048元，升33.33%；瑞鑫國際集團（0724）收報0.149元，升30.7%；環球友飲智能（8496）收報0.395元，升29.51%；天泓文創（8500）收報0.67元，升28.85%；中旭未來（9890）收報23.55元，升27.85%；富智康（2038）收報0.62元，升27.84%。
下跌異動股，包括，天潤雲（2167）創上市新低，見2.1元，收報2.59元，跌39.77%；富銀融資股份（8452）收報0.275元，跌38.89%；瀛晟科學（0209）平上市低位0.06元，收報0.061元，跌23.75%；昌利控股（8098）收報0.068元，跌23.6%；凌銳控股（0784）創上市新低，見0.08元，收報0.08元，跌19.19%；世茂集團（0813）創上市新低，見0.365元，收報0.37元，跌18.68%；紫荊國際金融（8340）收報0.18元，跌18.18%；中國萬天控股（1854）收報1.1元，跌17.29%；脈資資源（8186）收報1.97元，跌15.81%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見0.172元，收報0.173元，跌15.61%。
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