港股表現反覆，早段與A股低開後曾倒升，半日收市轉跌，午後A股跌幅擴大，恒指則反覆止跌回升。上周五美國新增非農就業人數達到近一年來最高水平，利率期貨顯示減息機會下降，觀望周三通脹數據，美匯指數企穩，港元則貶值至7.8309元，是2023年10月9日7.8326元後最弱。北水連續第6日流入，南水則連續第3日流出。