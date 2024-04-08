ProCap或曾以香港投資者作為投資產品的推銷對象，但有關產品一概未獲證監會認可向香港公眾發售，香港公眾可經互聯網查閱產品資料，因此證監會今日將該投資產品及其相關資料列入證監會的可疑投資產品警示名單。

證監會告誡公眾，切勿投資於任何非證監會認可的投資產品。由於產品未獲證監會認可，投資者受到的保障非常有限，甚至不會獲得任何保障，並可能會損失其全部投資。證監會亦提醒公眾切忌盡信「好得令人難以置信」的投資機會，作出投資決定時保持警惕。

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