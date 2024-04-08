對於內地房地產拖累經濟問題，他指房地產不會有快速解決的方法，因為內房市場與政府財政的關係，令問題更為複雜。不過他指中國不單只有房地產業，其他產業如科技、製造業等表現出色，抵銷部分房地產拖累經濟的影響，他認為房地產相關的問題是可解決。

彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicholas Lardy指出，創新經濟需要民企扮演重要角色，由八十年代至2014年，民企在投資的佔比高達六成，不過及後民企佔比持續下跌。雖然政府推出不少支持民企的論調，不過尚未轉化為明顯、可視的公共政策，內地正在起草《民營經濟促進法》，或會支持民企的轉捩點。

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