報道指，從3月開始，便陸續有銀行調整了包括定期存款在內的存款產品利率。記者發現，是次中小銀行密集下調定期存款利率，涉及的存款產品涵蓋3個月、6個月、1年期、2年期、3年期等多期限品種，利率下調幅度普遍在5個到45個點子。

就存款利率是否會繼續下降，報道引述業內專家稱，存款利率是否會進一步下調，還要看貸款利率是否會繼續下行。同時，從商業銀行的角度來說，除了通過管控定期存款利率來壓降成本之外，對高成本負債的管控也應該更加重視。

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