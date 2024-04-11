迅銷指，上半年綜合收益總額為15,989 億日圓，按年增9%，經營溢利總額為 2,570 億日圓，按年增長16.7%﹔毛利率按年改善2.4個百分點至52.9%。

以各個事業分部計，日本 UNIQLO 事業分部上半年度雖錄得收益下降2%至4851億日圓，但經營溢利按年增14.7%至772億日圓，主要由於成本率大幅改善，毛利率得以改善 3.6 個百分點等因素所致。

海外UNIQLO 繼續成為增長主力，上半年海外UNIQLO錄得收益及溢利雙雙大幅增長，當中上半年收益按年增17%至8,839 億日圓，經營溢利按年增23%至1,509億日圓，其中,北美及歐洲地區持續擴大客顧群，並加快開設門店步伐﹔東南亞、印度、澳洲地區因冬裝商品及提前上架的春夏商品銷情強勁，錄得收益及溢利雙雙大幅增長，上述均推動整體表現。

若按各個市場與地區來看，大中華地區雖受暖冬及低消費意願影響，仍錄得收益增長﹔經營溢利維持於上年同期水準。其中，中國錄得收益增長及溢利小幅下降，但若剔除年度獎金計入週期變更的影響，則錄得收益小幅增長。香港錄得收益及溢利雙增長，台灣收益上升，溢利維持於上年度水準。南韓錄得收益溢利雙增長。

GU方面，上半年收益為1,595億日圓，按年增長9.6%，經營溢利為153億日圓，按年增長17.5%，主要得益於大衆潮流商品庫存預備充足及強化銷售，業績表現強勁。全球品牌事業分部上半年收益為694億日圓，按年跌1.2%，錄得經營虧損17億日圓。

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