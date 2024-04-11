為了進一步擴闊商戶基礎，香港科技探索（1137）旗下 HKTVmall 去年推出全方位網店方案 ThePlace，各項功能及服務現已全面升級，為商戶帶來比市場上其他網店方案更全面的人流及營運支援，令商戶輕鬆地以「低成本、高流量」經營網店，實現「自己網店自己管」。
現時 HKTVmall 與超過6,400間商戶及供應商合作，為客戶提供約160萬款產品選擇。商戶加盟升級版ThePlace可享五大方面的強大營運支援，包括引流支援、開店支援、物流管理支援、顧客管理支援及客戶數據支援。
ThePlace 設有靈活開店方案，除了年費 2999 港元的「基本開店方案」，最新推出「進階開店方案」，商戶只需以年費 5999 港元加盟 ThePlace，不但可享按訂單收取的特低佣金率 4%、無限次免費使用 HKTVLive 直播購物頻道、無限上架產品數量等基本服務，更可額外獲得價值 65,000 港元的三大市場推廣機會，包括︰HKTVmall 用戶手機推播訊息、HKTVmall 電郵廣告以及 ThePlace 新店推介，接觸廣泛的潛在客戶群，提升品牌曝光度，發掘更多商機。
其他報道
廣汽：H股股價未能反映公司發展潛力 廣汽埃安已融資逾200億人幣
恒指半日跌129點 見三周最大跌幅 科指跌1.3% 北水流入兩日最多
港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌9日 港元貶值見7個月弱
鈴木俊一：將針對外匯市場的過度波動採取適當行動 日圓從34年低反彈
陳茂波：金融是「無硝煙的戰場」 有預案「㩒熄」可能發生的金融風險
恒指低開282點 20天線升穿10天線 科指跌2% 申洲跌4%
通脹超預期 減息料降至兩次 道指跌422點 見兩個月最大跌幅