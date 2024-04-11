而「白名單」政策由住房當局及金融當局共同製定，一組官員負責審查白名單，另一組官員則與銀行協調向專案提供貸款，關鍵問題包括銀行和政府的盡職調查、專案選擇和執行速度。 最終，當局是否能夠在不將市場風險從開發商轉移到政府和銀行的情況下推動市場發展。

談到市場是否已見底，該行企業評級信用分析師Esther Liu表示，相信行業仍在尋底中，料行業會繼續L型發展，市場仍然供過於求，並相信2024年行業仍在破產或重組中度過，雖然過去數月有重組成功案例，但一些在2022年已將債務延期的公司，由於市場至今仍未復原，又再有重整風險。

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