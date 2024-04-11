他說，去年內地中小微企對香港收款按年增長17.2%之後，今年首季即使按年下跌1.7%，亦只是與農曆新年假期因素有關。但是他稱，香港仍然多轉口及離岸貿易活動，並在疫情後擴張中，因此對未來發展仍然樂觀。出口至東盟的增速，比發貨至歐美還要多。同時亦見內地市場出口機械增多，或與廠商到海外開廠生產冀減低風險有關。

XTransfer目前有團隊2200人，在港團隊佔50人，他說，今年計劃將整體團隊擴充至2800至3000人，香港營運方面，未來一季會維持約50人。發展至今，其現有45萬名客戶，當中香港佔3000名，海外佔約1萬名。香港客戶的生意量，則由於對全球市場的了解，並且享有訊息及專業優勢，因此生意額往往為內地客大10倍。該等香港客戶主要聚焦於轉口，並且傍及本地零售。他們更計劃在未來三年，將香港用戶數目提升2至3倍。

一般而言，轉用他們服務的香港客戶，過往曾較多使用地下錢莊及銀行渠道，並開始因應市場對洗錢合規趨嚴的要求，轉用他們的服務。現時他們在港營運，主要是收取匯價、交易費及協助客戶將營運剩餘資金，存放於美元、人民幣及港元市場基金，賺取收費。

有見企業關注資金自由流動、安全及低稅務，歐美客戶則偏向將資金分散地方存放，鄧國標說，他們亦會進行國際化發展，配合市場所需。當中他們會到到新加坡等地申請支付牌照，並計劃將美國的支付牌照覆蓋到的州份，由目前4個，冀於今年增至10個。個別國家如尼日利亞因為向來缺少美元作兌付手段，並有龐大需求，因此亦有空間供他們發展。

他又指，XTransfer由過往A輪至D輪已融資2億美元，當中D輪佔1.4億美元，他們有計劃在今年作私募融資，吸納更多東南亞、中東及歐美資金，目標是3億美元。現時管理團隊佔公司股權逾半。目前其估值逾13億美元，並且已經錄得盈利。儘管近年估值或受壓，但是因為業績錄得3至4倍增長，會作出平衡。他未見投資者因為受制於本身投資期限，及公司未能上市而要求退出及贖回。

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