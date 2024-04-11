支付寶透露，新版支小寶已有1,200萬用戶體驗，首季「行情」等成為用戶最熱門的提問詞。支小寶深度服務過的用戶相比未服務過的用戶，資產配置的合理程度高出5%，用戶頻繁交易的比例下降60%。

報道指，目前在支付寶APP的螞蟻財富和螞蟻保頻道內，均能喚起支小寶服務，支持文字和語音問答，互動體驗上還將不斷快速叠代。相較於文心一言、Kimi等內地聊天機械人，螞蟻旗下支小寶定位於解答基金、保險等金融垂直領域的專業問題，並能給到參考分析和提醒。

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