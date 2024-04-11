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統計處：3月中小企營商氣氛改善 就業情況好轉

政府統計處發表3月份中小企業務狀況按月統計調查的結果，中小企業務收益的現時動向指數從2月份在收縮區域的43.9上升至3月份的45.5，而4月份，亦即未來一個月的業務收益展望動向指數為48。

按行業分析，不少統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數3月份有不同程度的上升，當中地產業從2月份的44.5上升至3月份的48.4、進出口貿易業從2月份的43.8上升至3月份的47.4、物流業由2月份的41.4升至3月份的44.6、商用服務業由2月份的49.2微升至3月份的50﹔零售業則按月持平，維持在41.8水平。

至於批發業、飲食業則錄得下跌，批發業由2月份的42.7跌至3月份的40、 飲食業由2月份的42.7跌至3月份的41.4。

新訂單展望動向指數方面，批發業、零售業、進出口貿易業、飲食業、物流業、地產業及商用服務業分別為45、45.2、48.7、44.1、48.2、50.8、52.5。 

政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的預期於3月進一步改善。整體就業情況亦見好轉。雖然複雜的外圍環境在短期內仍會對營商氣氛有影響，但經濟繼續增長，以及預期金融狀況在年內稍後時間有所放鬆，應會帶來一些支持。政府會密切監察相關情況。

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