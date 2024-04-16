喵坊未來將利用該筆資金升級新廠房設備，引入新的回收技術，亦計畫將回收業務範疇開拓至其他與纖維相關的廢料如紡織品等，協助香港在減廢方面行多一步，亦鞏固自身於香港業界的先驅地位。

喵坊成立於2019年，為香港本地首間紙包飲品盒回收漿廠，在香港各區設立回收點，方便居民就近使用回收服務。2022年，喵坊位於元朗工業邨的廠房由於不獲科技園續約而引發迫遷風波，惟近期已成功搬遷至位於粉嶺的新廠房，預計於5月底正式投入營運。

SIP是一間以推動社創組織（SPOs）可持續發展為使命的慈善機構。SIP執行董事李鸝表示，喵坊作為香港第一間紙包飲品盒回收廠，在香港的回收領域創造了巨大的社會貢獻和影響力。此次與家族辦公室的合作對於SIP來說同樣是一次創新，共同投資者的加入令我們擁有更多資源支持喵坊的發展，同時簡化企業匯報程序。

其他報道

「郭老太」增持新地

新加坡員工12月1日起可申請四天工作 打工仔可要求靈活上班時間

匯控據報在亞洲投行部門裁員十幾人

星展上調今年內地GDP增速 由4.5%升至5%

全日沽空金額增44% 盈富沽空增146%

時代中國遭恒生提清盤呈請 股價一度腰斬

恒指收市跌351點 成交重上千億 北水流入逾三周最多

京東伙南航發展航空產業鏈供應鏈數智化轉型

盛來運：青年失業率還是略有上升

戶戶送：節日過後 企業客戶健康餐飲訂單錄近雙倍增長

惠譽下調6大內銀評級展望至「負面」

滬深三大指數低收 滬指以近日中低位收市 險守3000點

貝萊德：內需不振 中國難以擺脫通縮

日圓續貶值試34年低位 市場料或貶至160

微軟據報向阿聯酋AI公司G42投資117億

估值過高 私有化新秀麗興趣下降 午後曾跌逾5%

研究：港保險產品非保證回報 不足四成數據可達預期回報

瑞銀料中國平安首季稅後盈利跌3% 降目標價至56元

香港快運6月新開菲律賓克拉克航線 優惠單程票168元起

【有片：埋身擊】德國DAX指數開始回吐 後市或進一步向下調整

半日沽空金額增11% 恒生中國企業沽空增2倍

內地首季工業產能利用率降至4年低

據報萬達商管引入600億戰投料第二季完成

彭博社：中國經濟負債率創下歷史新高