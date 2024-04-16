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本地再造紙企業喵坊獲SIP伙本港家族辦公室投資600萬元

慈善機構Social Impact Partner（SIP）宣布，將投資資訊機密處理有限公司（SSID）旗下紙漿廠品牌喵坊Mil Mill（喵坊），以協助喵坊在廢料回收方面之進一步發展。是次投資由SIP牽頭投資300萬元，並同時成功吸引本港家族辦公室透過SIP投資相同金額，期望此次共600萬元投資可支持喵坊為解決香港的環保及氣候變化問題作出貢獻。

喵坊未來將利用該筆資金升級新廠房設備，引入新的回收技術，亦計畫將回收業務範疇開拓至其他與纖維相關的廢料如紡織品等，協助香港在減廢方面行多一步，亦鞏固自身於香港業界的先驅地位。

喵坊成立於2019年，為香港本地首間紙包飲品盒回收漿廠，在香港各區設立回收點，方便居民就近使用回收服務。2022年，喵坊位於元朗工業邨的廠房由於不獲科技園續約而引發迫遷風波，惟近期已成功搬遷至位於粉嶺的新廠房，預計於5月底正式投入營運。

SIP是一間以推動社創組織（SPOs）可持續發展為使命的慈善機構。SIP執行董事李鸝表示，喵坊作為香港第一間紙包飲品盒回收廠，在香港的回收領域創造了巨大的社會貢獻和影響力。此次與家族辦公室的合作對於SIP來說同樣是一次創新，共同投資者的加入令我們擁有更多資源支持喵坊的發展，同時簡化企業匯報程序。

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