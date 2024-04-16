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石四藥首季多賺15%至約4.16億元

石四藥集團（2005）公布截至2024年3月31日止三個月未經審核業績，期內集團收入較2023年同期增加2.9%至約17.99億元，股東應佔溢利較去年同期增加約14.6%至約4.16億元。

期內毛利增加按年2.3%至約10.31億元，毛利率約為57.3%，較去年同期輕微下降0.3個百分點。

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