文章日期：2024年4月16日 17:47
石四藥集團（2005）公布截至2024年3月31日止三個月未經審核業績，期內集團收入較2023年同期增加2.9%至約17.99億元，股東應佔溢利較去年同期增加約14.6%至約4.16億元。
期內毛利增加按年2.3%至約10.31億元，毛利率約為57.3%，較去年同期輕微下降0.3個百分點。
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