集團指，首季取得利潤大幅增長，其中一個關鍵驅動因素是公司於去年推行了一系列 改革措施來整頓其生豬養殖運營，配合目前有利的行情，致使美國的豬肉業務顯著 改善。公司預計這些措施的效益將繼續在今年餘下時間對公司產生積極影響。

與此同時，宏觀經濟的不利條件可能會影響消費者信心，進而抑制消費需求。為適應不斷變 化的市場環境和應對各類的挑戰，公司將大力推進產品結構調整，拓展銷售網絡，管理價格和節約成本。憑藉其競爭優勢，相信核心業務 — 肉製品的表現於本年度將保持強韌。在管理團隊的共同努力下，公司將力爭在2024年實現整體業績的 良性恢復。

分部方面，首季肉製品的銷量為78.6萬公噸，按年下跌4.1%。於中國，銷量下降4.9% 的主要原因是消費低迷。於美國及歐洲，銷量均下降3.7%，此乃由於市場需求疲軟，以 及我們繼續優化產品組合。期間的肉製品收入減少4.2%，主要是銷量下跌所致。儘管 如此，肉製品經營利潤較比較期間增加4.7%。於中國，經營利潤增加10.1%，主要是因為 原材料成本有利。於歐洲，由於專注於價格管理以提高盈利，經營利潤較比較期間翻倍。唯美國的經營利潤減少4.3%，大致與銷量變化相符。

首季豬肉銷量下降7.8%至94.1萬公噸。於中國、美國及歐洲，公司根據當地的市 場行情調整屠宰量，銷量分別下降10.0%、8.4%及4.9%。加上平均銷售價格降低，首季豬肉收入與比較期間相比減少13.7%。

儘管如此，公司豬肉的經營虧損由比較期間的 1.7億美元減少至本期間的2,700萬美元。業績顯著改善主要是得益於美國生豬養殖相關 的虧損減少，以及屠宰加工的利潤率提高。與此同時，歐洲的經營利潤因成本有利及運營效率提升而大幅增加188.9%，惟中國的經營利潤因市場競爭激烈而下降76.9%。

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