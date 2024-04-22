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澳門首季旅客增近八成至近888萬人次 國際客中菲律賓客佔最多

澳門統計暨普查局公布今年首季入境旅客數據顯示，季內的入境旅客共逾887.57萬人次，按年上升79.4%，恢復至2019年同期的85.7%。當中內地旅客首季入境佔629.19萬人次，按年增加94.3%。香港旅客則按年增加20.9%，達181.79萬人次。國際旅客則錄得58.4萬人次，已經恢復至2019年的68.2%，當中菲律賓旅客佔最多，達11.46萬人資，按年增加23.7%。

以3月份單月入境旅客計算，則按年增加39%至272.06萬人次，恢復至2019年同期80.3%；與2月比較則下跌17.4%。不過夜旅客及留宿旅客分別佔144.39萬人次及127.66萬人次，分別按年增加47.7%及30.4%。旅客平均逗留時間維持在1.2日。

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