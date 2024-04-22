分析指，估計去年有200名本港銀行家被裁撤。本港高級銀行家薪金較新加坡同業高40%至70%，隨著僱主計劃削減開支，香港銀行家的薪金猶如「詛咒」。

報告指，由於中美關係惡化、私人企業受到打壓以及房地產危機，全球金融公司一直在削減亞洲投行員工。摩根士丹利和匯豐控股（0005）等銀行本月削減投資銀行業務，內地及本港首當其衝。報告又提到，IPO市場方面，雖然本港IPO申請有所增加，但市場前景仍然黯淡。

與投行業務相比，財富及私人銀行的就業市場維持穩定，內地財富資金流向香港，令匯豐、渣打、中銀香港（2388）等銀行受益。

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